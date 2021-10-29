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Хто може перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів: перелік

Автор: Тетяна Самарук

Перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів може не тільки поліція, а й багато інших структур. Зокрема, серед них працівники торговельних центрів, провідники в поїздах та представники МОЗ.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі програми "Право на владу на 1+1".

Хто може перевіряти сертифікати

За його словами у 4 тисяч поліцейських є спеціальне програмне забезпечення для перевірки документів щодо коронавірусу. Також є й широкий перелік різних структур, які також можуть перевірити наявність у людини COVID-сертифіката

Окрім того, водії громадського транспорту повинні будуть попередити пасажирів про вимогу щодо наявності коронавірусного сертифіката для того, щоб здійснити поїздку. Зазначається, що сертифікати можуть перевіряти й співробітники торговельно-розважальних центрів.

"Це і служба Міністерства охорони здоров'я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і провідники, якщо це стосується залізничного транспорту", - зазначив Клименко.

Хто може перевіряти COVID-сертифікати в українців:

  • Санітарні лікарі;
  • Поліцейські;
  • Водії громадського транспорту;
  • Провідники в поїздах;
  • Працівники ТРЦ;
  • Представники МОЗ;
  • Співробітники Держпродспоживслужби.

Наразі правоохоронці вже встановили 870 кримінальних проваджень, які пов'язані з фактами махінацій і підробок документів.

Куди повідомляти про підроблення ковід-сертифікату (npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що три COVID-лікарні Львівської області заповнені на 100%.

Також ми писали, що Комаровський розповів, коли в Україні закінчиться хвиля COVID.

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