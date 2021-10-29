Хто може перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів: перелік

Перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів може не тільки поліція, а й багато інших структур. Зокрема, серед них працівники торговельних центрів, провідники в поїздах та представники МОЗ.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі програми "Право на владу на 1+1".

Хто може перевіряти сертифікати

За його словами у 4 тисяч поліцейських є спеціальне програмне забезпечення для перевірки документів щодо коронавірусу. Також є й широкий перелік різних структур, які також можуть перевірити наявність у людини COVID-сертифіката

Окрім того, водії громадського транспорту повинні будуть попередити пасажирів про вимогу щодо наявності коронавірусного сертифіката для того, щоб здійснити поїздку. Зазначається, що сертифікати можуть перевіряти й співробітники торговельно-розважальних центрів.

"Це і служба Міністерства охорони здоров'я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і провідники, якщо це стосується залізничного транспорту", - зазначив Клименко.

Хто може перевіряти COVID-сертифікати в українців:

Санітарні лікарі;

Поліцейські;

Водії громадського транспорту;

Провідники в поїздах;

Працівники ТРЦ;

Представники МОЗ;

Співробітники Держпродспоживслужби.

Наразі правоохоронці вже встановили 870 кримінальних проваджень, які пов'язані з фактами махінацій і підробок документів.

Куди повідомляти про підроблення ковід-сертифікату (npu.gov.ua)