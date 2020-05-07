Перевіряли на коронавірус: шахраї придумали нову схему

Шахраї використовують коронавірус для своїх схем (Колаж РБК-Україна)

Аферисти обіцяють перевірити довірливих громадян на коронавірус

Шахраї в Україні почали використовувати пандемію коронавірусу і паніку населення через страх заразитися у своїх злочинних цілях. Аферисти втираються в довіру пенсіонерам і пропонують їм пройти обстеження на COVID-19 абсолютно безкоштовно і вдома.

В поліцію міста Рівного звернулася 86-річна місцева мешканка. Пенсіонерка, яка проживає по вулиці Гагаріна, розповіла, що до неї додому прийшли дві жінки. Вони представилися медичними працівниками, були в масках і халатах. Шахрайки запропонували пенсіонерці пройти перевірку на коронавірус.

"Дві молоді жінки показали документи, що вони нібито працюють в поліклініці та прийшли перевірити господиню на коронавірус. Перед цим "медики" запитали, чи є у квартирі ще хто-небудь з членів сім'ї, і переконавшись, що нікого немає, приступили до роботи", - розповіли в ГУ Національної поліції Рівненської області.

Жінки виміряли пенсіонерці тиск, температуру, побризкали їй на руки дезінфекційним засобом. А потім сказали що треба ще перевірити горло. Поки одна з шахрайок оглядала горло, а потім масажувала шию і заговорювала пенсіонерку, друга тихенько вийшла з кухні та "перевірила" речі господині квартири. Після цього жінки раптово почали збиратися і швидко пішли.

Після їх відходу пенсіонерка виявила пропажу великої суми грошей: з гаманця зникло 13 тисяч гривень, ще 10 тисяч гривень в кишені пальто, і вони теж зникли.

За фактом шахрайства поліція розпочала досудове розслідування. Слідчі встановлюють коло осіб, які причетні до злочину.

В поліції нагадують, що надання медичних послуг вдома в період карантину заборонено. Виняток становлять лише невідкладні випадки. Громадянам рекомендують не впускати додому невідомих і підозрілих особистостей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почали масово поширювати фальшиві гроші.