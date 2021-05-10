Перевірте свій плейлист в машині: ці пісні підвищують ризик ДТП

До ДТП може привести музика, яка грає в салоні автомобіля під час поїздки. Виявилося, що деякі композиції здатні спровокувати водія на необдумані вчинки.
До такого висновку прийшли вчені з Південно-Китайського технологічного університету, повідомляє видання "Профіль".
Як пояснили дослідники, музика може підвищити ризик потрапляння в ДТП в кілька разів. Якщо темп музики перевищує 120 ударів у хвилину, то водій починає ризикувати, розганятися і стає вище ймовірність зробити небезпечний маневр.
Водії, які здійснюють поїздки під важку музику, у два рази частіше змінюють смугу руху і перевищують швидкість в середньому на 8 км/год. Деякі композиції можуть викликати роздратування у водія і манери їзди стає більш ризикована.
Також вчені назвали найнебезпечніші композиції для водіння:
Крім того, були названі й композиції, які впливають на водіїв заспокійливо:
А ось вчені з Університету в Бен-Гуріоні в Ізраїлі, радять при перших ознаках емоційної реакції на музику, змінити композицію. Це може бути бажання підспівувати, постукувати в такт або нахлинули спогади. Повністю вимикати музику не варто, але можна зменшити звук або поміняти плейлист.
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