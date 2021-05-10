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Перевірте свій плейлист в машині: ці пісні підвищують ризик ДТП

Автор: Анна Шиканова

До ДТП може привести музика, яка грає в салоні автомобіля під час поїздки. Виявилося, що деякі композиції здатні спровокувати водія на необдумані вчинки.

До такого висновку прийшли вчені з Південно-Китайського технологічного університету, повідомляє видання "Профіль".

Як пояснили дослідники, музика може підвищити ризик потрапляння в ДТП в кілька разів. Якщо темп музики перевищує 120 ударів у хвилину, то водій починає ризикувати, розганятися і стає вище ймовірність зробити небезпечний маневр.

Водії, які здійснюють поїздки під важку музику, у два рази частіше змінюють смугу руху і перевищують швидкість в середньому на 8 км/год. Деякі композиції можуть викликати роздратування у водія і манери їзди стає більш ризикована.

Також вчені назвали найнебезпечніші композиції для водіння:

  • "American Idiot" Green Day.
  • "Party In The USA" Майлі Сайрус.
  • "Mr. Brightside" The Killers.
  • "Do not Let Me Down" The Chainsmokers.
  • "Born To Run" Брюса Спрінгстіна.

Крім того, були названі й композиції, які впливають на водіїв заспокійливо:

  • "Stairway To Heaven" Led Zeppelin.
  • "Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.
  • "God's Plan" Дрейка.
  • "Africa" Toto.
  • "Location" Халіда.

А ось вчені з Університету в Бен-Гуріоні в Ізраїлі, радять при перших ознаках емоційної реакції на музику, змінити композицію. Це може бути бажання підспівувати, постукувати в такт або нахлинули спогади. Повністю вимикати музику не варто, але можна зменшити звук або поміняти плейлист.

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