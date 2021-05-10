Перевірте свій плейлист в машині: ці пісні підвищують ризик ДТП

Як пояснили дослідники, музика може підвищити ризик потрапляння в ДТП в кілька разів. Якщо темп музики перевищує 120 ударів у хвилину, то водій починає ризикувати, розганятися і стає вище ймовірність зробити небезпечний маневр.

Водії, які здійснюють поїздки під важку музику, у два рази частіше змінюють смугу руху і перевищують швидкість в середньому на 8 км/год. Деякі композиції можуть викликати роздратування у водія і манери їзди стає більш ризикована.

Також вчені назвали найнебезпечніші композиції для водіння:

"American Idiot" Green Day.

"Party In The USA" Майлі Сайрус.

"Mr. Brightside" The Killers.

"Do not Let Me Down" The Chainsmokers.

"Born To Run" Брюса Спрінгстіна.

Крім того, були названі й композиції, які впливають на водіїв заспокійливо:

"Stairway To Heaven" Led Zeppelin.

"Under The Bridge" Red Hot Chili Peppers.

"God's Plan" Дрейка.

"Africa" Toto.

"Location" Халіда.

А ось вчені з Університету в Бен-Гуріоні в Ізраїлі, радять при перших ознаках емоційної реакції на музику, змінити композицію. Це може бути бажання підспівувати, постукувати в такт або нахлинули спогади. Повністю вимикати музику не варто, але можна зменшити звук або поміняти плейлист.