Перевірки COVID-сертифікатів у транспорті в Київській області: скільки вже виписали штрафів

Заступник голови облдержадміністрації Олег Торкунов зазначив, що подібні перевірки у всіх видах громадського транспорту, що виконує регулярні та нерегулярні рейси, тривають.

"Відповідно пасажири обов’язково повинні мати з собою ковід-сертифікати про вакцинацію, негативні результати тестів на визначення коронавірусу або сертифікати про одужання від цієї хвороби", - нагадав чиновник.

Кого саме і як карають за порушення

На автобусних маршрутах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир.

У залізничному та авіатранспорті при виявленні порушень до відповіді притягують перевізників.

На порушників правил карантину виписують адмінпротоколи та штрафують. Суми становлять від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, що наявність відповідних документів у пасажирів при посадці не перевіряють, але в салон раптово можуть нагрянути з контролем.

Як повідомлялося, посилення карантину і рейди в транспорті (в автобусах, маршрутках і електричках) в Київській області почалися з 13 листопада. У пасажирів повинні бути: