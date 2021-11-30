Українські лікарі врятували 33-річного хлопця з раком крові, провівши справжню спецоперацію

Раніше це робили тільки зарубіжні клініки. При цьому ціна питання - від 150 тисяч євро. Тепер процедура доступна в Україні. Дане лікування проходить в рамках державної програми з трансплантації, тому воно безкоштовне.

Хворого з Дніпропетровської області опромінювали в Кропивницькому, а трансплантацію проводили в Києві.

У кареті швидкої допомоги пацієнта перевозили в спеціальному захисному костюмі, оскільки його імунна система повністю знищена і протипоказаний будь-який контакт із зовнішнім світом.

Скріншот з відео

На вертольоті пацієнта доставили в столичний центр трансплантації, де йому пересадять кістковий мозок. Такі операції в Україні проводяться не рідко, але даний пацієнт унікальний.

Перед тим, як пересадити донорський кістковий мозок, його власний вбили радіацією. Вперше в Україні лікарі провели процедуру тотального опромінення тіла.

Дана процедура складається з шести блоків. Зараз йде п'ятий. За три дні Євген отримав опромінення 12 Грей. При цьому смертельною дозою для людини вважається 10.

Скріншот з відео

Підготовка у лікарів зайняла три місяці. Медичні фізики провели серйозну роботу, оскільки все необхідно було розрахувати до дрібниць.

Положення тіла в лінійному прискорювачі знаходилося з точністю до міліметра. Таким чином лікарі захистили очі, мозок, легені та нирки пацієнта.

Донором кісткового мозку стала рідна сестра хворого. Гематологи кажуть, що шанси на одужання чоловіка тепер істотно зросли.

Єдина складність пов'язана з логістикою. Апарат, який проводить тотальне опромінення, знаходиться тільки в Кропивницькому, а пересадку кісткового мозку роблять у Києві та Черкасах.

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