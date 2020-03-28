Протоколи лікування COVID-19: лікарі назвали ефективні та "шкідливі" препарати

Коронавирус у світі вже діагностовано у понад 600 тисяч людей в 177 країнах, а в епіцентрі COVID-19 в Європі - Італії - кількість заражених склала 86,5 тисяч. Місцеві лікарі розповіли, що хвороба проявляється типовими симптомами грипу, проте без риніту і лише з набряком слизових.

Згідно з даними одного з протоколів лікування коронавіруса в Італії, головним симптомом показником при зараженні є наявність лімфопенії в аналізі крові.

Імовірними симптомами медики називають легку тахікардію, швидку стомлюваність і високу температуру. У зараженого виникає біль в трахеї та грудях на 2-4 дні, посилюється сухий кашель і ускладнюється дихання.

Лікують COVID-19 в Італії комплексом протималярійних, противірусних та протиСНІДозних препаратів. Категорично не рекомендуються для лікування аерозолі та кортикостероїди, а жарознижуючі препарати - крім парацетамолу - також не радять використовувати. Про це передає УНІАН.

Коронавірусну інфекцію італійські лікарі лікують Планквенилом. Цей протималярійний препарат блокує рецептори АПФ2: 200 мг 2 рази на день і призначають його від 5 до 20 днів залежно від тяжкості симптомів. Також Планквенил застосовують при болю в грудях і сильному кашлі, а ще - пневмонії.

Для профілактики і лікування пневмонії використовують Азитроміцин. Цей антибіотик приймають по 500 мг 1 раз на добу на голодний шлунок 3 дні поспіль.

Для лікування важких випадків пневмонії використовують Тоцилизумаб.

У протоколі лікування коронавіруса також зазначено противірусний засіб Калетра, який приймають 2 г на добу для лікування і 500-1000 мг на добу для профілактики.

Італійські медики радять тримати вдома балон кисню, аскорбінову кислоту, кварцову лампу; проводити дезінфекцію хлорованими речовинами, вживати у ненадмірній кількості алкоголь і білки фурину.

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