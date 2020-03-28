ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Протоколи лікування COVID-19: лікарі назвали ефективні та "шкідливі" препарати

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 18:29
Протоколи лікування COVID-19: лікарі назвали ефективні та "шкідливі" препарати
Якими ліками лікують від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Італійські лікарі використовують для лікування від коронавіруса комплекс препаратів

Коронавирус у світі вже діагностовано у понад 600 тисяч людей в 177 країнах, а в епіцентрі COVID-19 в Європі - Італії - кількість заражених склала 86,5 тисяч. Місцеві лікарі розповіли, що хвороба проявляється типовими симптомами грипу, проте без риніту і лише з набряком слизових.

Згідно з даними одного з протоколів лікування коронавіруса в Італії, головним симптомом показником при зараженні є наявність лімфопенії в аналізі крові.

Імовірними симптомами медики називають легку тахікардію, швидку стомлюваність і високу температуру. У зараженого виникає біль в трахеї та грудях на 2-4 дні, посилюється сухий кашель і ускладнюється дихання.

Лікують COVID-19 в Італії комплексом протималярійних, противірусних та протиСНІДозних препаратів. Категорично не рекомендуються для лікування аерозолі та кортикостероїди, а жарознижуючі препарати - крім парацетамолу - також не радять використовувати. Про це передає УНІАН.

Коронавірусну інфекцію італійські лікарі лікують Планквенилом. Цей протималярійний препарат блокує рецептори АПФ2: 200 мг 2 рази на день і призначають його від 5 до 20 днів залежно від тяжкості симптомів. Також Планквенил застосовують при болю в грудях і сильному кашлі, а ще - пневмонії.

Для профілактики і лікування пневмонії використовують Азитроміцин. Цей антибіотик приймають по 500 мг 1 раз на добу на голодний шлунок 3 дні поспіль.

Для лікування важких випадків пневмонії використовують Тоцилизумаб.

У протоколі лікування коронавіруса також зазначено противірусний засіб Калетра, який приймають 2 г на добу для лікування і 500-1000 мг на добу для профілактики.

Італійські медики радять тримати вдома балон кисню, аскорбінову кислоту, кварцову лампу; проводити дезінфекцію хлорованими речовинами, вживати у ненадмірній кількості алкоголь і білки фурину.

Раніше ми писали про те, що китайські лікарі склали довідник по лікуванню і профілактиці COVID-19, а також розповіли, які ліки можуть вилікувати від коронавіруса, а які - небезпечні для життя.

Як уникнути масового зараження коронавірусом: лікарі назвали три умови Лікар дав шокуючий прогноз по COVID-19 в Україні: рахунок на мільйони
Новини України лечениелекарстваКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся