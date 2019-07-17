Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Таїсія Повалій показала нове неоднозначне відео на своїй сторінці в Instagram. Скандальна українська співачка говорить на камеру, що вона худа, але голос за кадром говорить про зворотнє.

Артистка вирішила записати нове відео, але гумор зрозуміли не всі. Правда є шанувальники, яким відео сподобалося.

Ось як прокоментували дане відео фоловери 54-річної Повалій.

Таїсія, живу в Харкові. Обожнювала вас колись. У ті далекі часи, коли ви були собою. А зараз повна маячня, відстій і дешева попса. Це заради грошей? Не цікаво. Відписуюся. Просто гидко дивитися;

Подумала Гузєєва;

Розсмішили;

Скріншот з Instagram

Ви не худа, ви класна:

Молодець бабуся!

Ти худа, підтверджую і вогонь;

Ахахха повеселили. Але підтверджую! Худа! Дуже гарненька.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Таїсія Повалій в Києві зачитала вірш Анни Ахматової "Зачем вы отравили воду..." біля пам'ятника поетесі. Зробила це колишня "регіоналка" і подруга президента-втікача Віктора Януковича напередодні ювілею Ахматової - 23 червня виповниться 130 років з дня народження одної з головних фігур Срібного століття.

Раніше повідомлялося про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.