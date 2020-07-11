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Проти COVID-19 може виробитися "тихий" імунітет: про що говорять вчені

Субота 11 липня 2020 19:38
Проти COVID-19 може виробитися "тихий" імунітет: про що говорять вчені
Вчені зробили нову заяву про імунітет від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вчені заявили, що частина людей на планеті може мати імунітет від коронавірусу і не знати про це

Вчені заявили, що у людини може виробитися так званий "тихий" імунітет від коронавірусу. В першу чергу, це твердження стосується тих людей, які контактували з хворими.

Британські медики заявили, що у частини людей, які контактували з хворими коронавірусом, міг виробитися імунітет. Вони інфікувалися хворобою і переносили її у незначній або безсимптомній формі. Однак при перевірці можна виявити в їх крові сліди COVID-19. Про це пише видання The Daily Mail.

Нове дослідження показало, що у шести з восьми осіб, які проживали в одному будинку з хворими з COVID-19, були виявлені позитивні результати на коронавірус. І при тому симптомів хвороби або не було, або вони були незначними.

Вчені пояснили, що тести, які проводять пацієнтам, шукають специфічні антитіла в крові, а ось ті Т-клітини пам'яті крові, які борються з інфекцією, вони не виявляють. Справжнє число заражень може бути в рази більше, оскільки багато пацієнтів перехворіли в легкій формі.

У людей, яким проводили тестування на COVID-19 і результати були негативні, провели додаткове тестування крові на Т-клітини – було доведено, що люди перехворіли на коронавірус, але в дуже легкій формі.

"Наші результати показують, що епідеміологічні дані, засновані на виявленні антитіл до SARS-CoV-2, можуть призвести до істотної недооцінки впливу вірусу", - сказано в результатах дослідження.

Вчені вважають, що до 10% населення можуть мати імунітет до вірусу, якщо аналізувати результати тестів на антитіла в крові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені спрогнозували появу нового коронавірусу.

А також розповідали про те, що медики назвали головну причину високої смертності від COVID-19.

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