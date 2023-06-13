Протекает бессимптомно и медленно. Как мужчинам вовремя распознать рак предстательной железы

Предстательная железа - это железа, отвечающая за производство важных веществ в семенной жидкости мужчин. Наиболее опасными заболеваниями являются рак простаты и доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
Как обнаружить заболевание на ранних этапах, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Болезнь чаще всего протекает бессимптомно и медленно. Но при диагностике на ранних стадиях рак простаты излечим.
Главные симптомы, которые должны вызывать беспокойство своим здоровьем:
Именно поэтому важнейшим советом для мужчин является ежегодное обследование.
Как только вы ощутили какие-либо проблемы с мочеиспусканием, боль в спине, бедре или тазу, немедленно обращайтесь к вашему семейному врачу.
Он в свою очередь при необходимости назначит анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Это обследование бесплатное.
Для подтвержденного диагноза необходимы также дополнительные исследования, такие как ректальное исследование, ультразвуковое трансабдоминальное исследование (ТАУЗ) и трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗД).
Вторым важным врачом после семейного для мужчин является уролог.
При необходимости уролог направит на дополнительные обследования. А в случае обнаружения новообразования порекомендует лечение. Если у вас есть электронное направление, то все эти услуги абсолютно бесплатные.
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