Протекает бессимптомно: кардиолог рассказала о распространенном состоянии, которое требует лечения

Гипотония или низкое артериальное давление - серьезное состояние. Иногда такое состояние может считаться физиологической нормой, но в основном является следствием патологических процессов, требующих лечения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие показатели свидетельствуют о низком артериальном давлении и что необходимо делать.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и Facebook-страница Центра общественного здоровья.
Врач говорит, что у взрослого человека нормальный уровень давления составляет 120/80 мм рт. ст. Если этот показатель снижается до 90/60 мм рт. ст. или ниже, то, скорее всего, у вас гипотония.
К тому же частенько это состояние может протекать бессимптомно, но не у всех.
К симптомам, свойственным гипотонии, относят:
Для человека, имеющего гипотонию, важно определить его вид. В общем, их есть 2 вида:
В первом случае необходима медицинская помощь.
По словам кардиолога, способов существует множество, но не каждый подойдет именно вашему случаю. Первый шаг, который вам необходимо сделать - это обратиться к врачу.
Необходимо периодически измерять давление и следить за своим самочувствием.
Предотвратить проблемы с давлением помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:
Добавим, что повышенное хроническое давление существенно повышает риск сердечного приступа, инсульта и почечной недостаточности.
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