Протекает бессимптомно: кардиолог рассказала о распространенном состоянии, которое требует лечения

Признаки гипотонии

Врач говорит, что у взрослого человека нормальный уровень давления составляет 120/80 мм рт. ст. Если этот показатель снижается до 90/60 мм рт. ст. или ниже, то, скорее всего, у вас гипотония.

К тому же частенько это состояние может протекать бессимптомно, но не у всех.

К симптомам, свойственным гипотонии, относят:

общая слабость

быстрая утомляемость

вялость после пробуждения

сонливость в течение дня

нарушение сна, бессонница в начале ночи

ухудшение умственной работоспособности

головокружение

частая головная боль

бледная кожа и другие симптомы недомогания

Для человека, имеющего гипотонию, важно определить его вид. В общем, их есть 2 вида:

острая - давление резко снижается до критических показателей в результате кровопотери, тромбоэмболии, инфаркта или другой патологии

хроническая - давление находится ниже нормы большую часть времени

В первом случае необходима медицинская помощь.

Что же делать

По словам кардиолога, способов существует множество, но не каждый подойдет именно вашему случаю. Первый шаг, который вам необходимо сделать - это обратиться к врачу.

Необходимо периодически измерять давление и следить за своим самочувствием.

Предотвратить проблемы с давлением помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:

поддержание нормальной массы тела

отказ от курения и употребления алкоголя

потребление достаточно жидкости

регулярные физические упражнения (не менее 30-40 мин 3-4 раза в неделю)

ограничение потребления соли (до 5 г/сутки для взрослого человека)

избегание стрессов (прекрасной профилактикой влияния стрессов на организм является легкий бег, плавание, йога, прогулка на природе)

употребление продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень)

качественный отдых и продолжительность сна

Добавим, что повышенное хроническое давление существенно повышает риск сердечного приступа, инсульта и почечной недостаточности.