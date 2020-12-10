Простими словами: доктор розповів, чому хворим COVID-19 так потрібен кисень

Київський лікар Євген Дубровський розповів, чому для хворого коронавірусом так важливий кисень. Як відомо, ліків від COVID-19 немає і можна сподіватися тільки на свій імунітет. Але у деяких людей імунна система дає збій, і вони хворіють у важкій формі. Відповідно, їм потрібен кисень.

"У всьому винен інтерстиціальний набряк легень. Простими словами - це набряк і потовщення простору між альвеолою і легеневими капілярами. У найгірших випадках, рідина з посудини просочується і в альвеолярний простір, що вже можна побачити на УЗД легенів. Від розміру (площині) набряку безпосередньо залежить важкість перебігу захворювання", - написав лікар на своїй Facebook-сторінці.

Дубровський розповів, що потовщення інвестиційного простору погіршує газообмін у легенях. Кисень не може швидко проходити з просвіту альвеол в кров, до еритроцитів і гемоглобіну. А якщо ще і рідина в легенях - тим більше. Все це призводить до гіпоксії - нестачі кисню клітинами.

"Зрозуміло, що лікування таких пацієнтів направлене на припинення імунної агресії та зменшення набряку. Але в першу чергу, треба відновити концентрацію кисню в кров’яному руслі та терміново зупинити кисневе голодування клітин. Чистий кисень по градієнту концентрації краще проходить через аерогематичний бар’єр, навіть попри набряк. Це самий ефективний та дієвий спосіб подолання гіпоксії. Набряк зменшується поступово, на це потрібен час. При лікуванні важких пацієнтів часу катастрофічно не вистачає. Необхідно термінова корекція газового складу крові та насичення клітин киснем.", - резюмував лікар.

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