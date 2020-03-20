Ці прості речі приваблюють в дім здоров'я і відлякують хвороби

Деякі прості і доступні речі можуть привертати в дім здоров'я, наділяючи його мешканців здатністю протистояти недугам. Біоенергетики назвали три предмети, якими потрібно обов'язково обзавестися. Що допоможе зберегти здоров'я вашої сім'ї - в матеріалі Styler.

Акваріум

Фахівці вважають, що ідеальним місцем для житла є ділянка біля ставка чи річки. Але жителі багатоквартирних будинків можуть привернути в дім здоров'я за допомогою акваріума. Якщо немає можливості встановити велику водойму, можна завести маленький круглий акваріум з красивими рибками. Енергія води приверне в будинок не тільки здоров'я, але і багатство.

Благовоння

Приємний аромат - це символ затишку. Біоенергетики вважають, що пахощі можуть почистити житло від негативних потоків і наповнити його позитивними вібраціями. Запалювати їх потрібно тільки в чистому приміщенні. Насамперед потрібно позбутися від мотлоху - непотрібні речі, якими ви забили квартиру - до втрати здоров'я і достатку.

Гірський кришталь

Цей камінь - символ добробуту, удачі та здоров'я. Його потрібно розташовувати на підвіконні з сонячної сторони, оскільки йому необхідний постійний контакт зі світлом. Така річ стане амулетом на довгі роки, а потім його можна буде передати нащадкам.

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