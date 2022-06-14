Прості способи заснути без ліків і виспатися: як позбутися від безсоння

Безсоння - це одна з природних захисних реакцій організму на перебування в небезпеці. Підсвідомість вважає, що навколо нас багато загроз, тому ми постійно повинні бути в більш-менш свідомому стані.

Але це нас виснажує і може призвести до депресії, різних захворювань або загострення хронічних хвороб.

Щоб впоратися з безсонням без ліків, постарайтеся дотримуватися цих рекомендацій:

1. Відразу лягайте в ліжко, коли відчуваєте сонливість

2. Провітрюйте приміщення перед сном (оптимальна температура близько 18-20 градусів)

3. Протягом дня проводите різні фізичні навантаження (останню - за три години до сну). Фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу

4. Вечеря повинна бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення мелатоніну, який допомагає нам спати

5. У другій половині дня вибирайте теплу воду і трав'яний чай (замість кави, чорного або зеленого чаю)

6. Ноги тримайте в теплі - це сигнал мозку, що пора спати

7. Робіть дихальні вправи для розслаблення м'язів

8. Використовуйте "білий шум" - він допомагає заснути навіть малюкам

9. Відновіть рутину мирного часу - сплануйте свій добовий графік