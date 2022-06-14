Прості способи заснути без ліків і виспатися: як позбутися від безсоння

Розлади сну зараз є у багатьох українців - через переживання, нічні тривоги та сирени. Безсоння стало неприємним супутником життя у багатьох українців.
За день ми втомлюємося, і вночі організм не встигає відновитися без здорового і стабільного сну. А це веде до дратівливості, підвищеної тривожності, стресами та неможливості налагодити своє життя, відпочинок і роботу.
Як позбутися безсоння і виспатися без ліків, розповів Ігор Тихолаз в Hubz.
Безсоння - це одна з природних захисних реакцій організму на перебування в небезпеці. Підсвідомість вважає, що навколо нас багато загроз, тому ми постійно повинні бути в більш-менш свідомому стані.
Але це нас виснажує і може призвести до депресії, різних захворювань або загострення хронічних хвороб.
Щоб впоратися з безсонням без ліків, постарайтеся дотримуватися цих рекомендацій:
1. Відразу лягайте в ліжко, коли відчуваєте сонливість
2. Провітрюйте приміщення перед сном (оптимальна температура близько 18-20 градусів)
3. Протягом дня проводите різні фізичні навантаження (останню - за три години до сну). Фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу
4. Вечеря повинна бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення мелатоніну, який допомагає нам спати
5. У другій половині дня вибирайте теплу воду і трав'яний чай (замість кави, чорного або зеленого чаю)
6. Ноги тримайте в теплі - це сигнал мозку, що пора спати
7. Робіть дихальні вправи для розслаблення м'язів
8. Використовуйте "білий шум" - він допомагає заснути навіть малюкам
9. Відновіть рутину мирного часу - сплануйте свій добовий графік
До речі, раніше ми писали про те, як навчитися спати хоча б шість годин на добу.
А ще ми розповідали про те, які способи допоможуть виспатися в спеку.