Прості способи заснути без ліків і виспатися: як позбутися від безсоння

Фото: Як швидко заснути без ліків (freepik-com)

Розлади сну зараз є у багатьох українців - через переживання, нічні тривоги та сирени. Безсоння стало неприємним супутником життя у багатьох українців. За день ми втомлюємося, і вночі організм не встигає відновитися без здорового і стабільного сну. А це веде до дратівливості, підвищеної тривожності, стресами та неможливості налагодити своє життя, відпочинок і роботу.

Як позбутися безсоння і виспатися без ліків, розповів Ігор Тихолаз в Hubz.