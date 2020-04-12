Ці прості способи можуть врятувати життя: як вберегтися від зараження коронавірусом

Коронавірус продовжує заражати жителів України, а також усього світу. Єдиним способом вберегтися від смертельного вірусу медики називають дотримання правил гігієни, носіння масок і обмеження соціальних контактів.

Лікар з Нью-Йорка Девід Прайс, який опинився в самому центрі пандемії в США, записав невелике звернення, в якому дав практичні поради про те, як вберегти себе і своїх близьких від COVID-19.

Він пояснив, що унікальність коронавірусу в тому, що він незнайомий людському організму і є тільки три симптоми, які об'єднують практично всіх пацієнтів – це підвищена температура, кашель і біль у всьому тілі. Зараження відбувається після контакту з інфікованою людиною або з тим, хто знаходиться в інкубаційному періоді. 99,9% заражень відбувається від фізичного контакту руками із зараженою поверхнею, а потім фізичного контакту з власним обличчям. Для того, щоб заразитися по повітрю, потрібно перебувати в дуже тісному контакті з інфікованим і протягом довгого періоду часу.

"Але ще раз повторю: переважна більшість заражень відбувається саме через фізичний контакт і подальший дотик до обличчя. Це дуже важливий момент. І він насправді дуже надихає. Чому? – Тому що ми точно знаємо шлях, через який вірус потрапляє до нас. Я, перебуваючи в госпіталі з великою кількістю хворих COVID-19 кожен день, упевнений, що не захворію, тому що я знаю цей ланцюжок послідовностей і тому знаю, як поводитися", - розповів лікар.

Він зазначає, що гігієна – це те, що може врятувати всіх. Потрібно стежити за постійною чистотою рук – мити, використовувати санітайзер, не торкатися до дверних ручок і кнопок у ліфті, не торкатися власного обличчя.

"За статистикою, людина несвідомо торкається обличчя близько 90 разу в день. Ви з кимось привіталися за руку, не знаючи, що ця людина хворіє COVID-19, а потім торкалися обличчя? Все – ви теж захворіли! Як натренувати себе в цій усвідомленості? Один зі способів – почати носити маску. Ідея не в тому, що вона захистить вас від зараження (оскільки в більшості випадків неможливо заразитися через повітря), а саме в тому, щоб навчитися не чіпати обличчя. Причому це може бути будь-яка маска (можна просто зав'язати хустку на обличчя) – це буде працювати в якості тренажера. Коли у вас на обличчі маска, ви просто перестаєте чіпати обличчя. Тому проста порада: виходячи з дому, надягайте маску", - пояснив Прайс і зазначив, що чистота і маски – це 99% того, що ви не заразитеся.

Він пояснив, що носіння респіратора потрібно тільки медикам, які довго знаходяться в контакті з інфікованим, а звичайним людям на вулиці та в магазинах вони не потрібні.

"Четверте – соціальна дистанція. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри один від одного. Це не дуже складно і не так вже змінює наше життя. Просте правило, але надзвичайно ефективне. Коли ви йдете в аптеку або магазин, вам не обов'язково стояти безпосередньо за спиною стоїть попереду людини в черзі. Стійте за кілька кроків від нього", - додав лікар.

Якщо вдома знаходиться людина з температурою, то її потрібно ізолювати. Кожен раз, коли йому потрібно буде вийти з кімнати – він повинен мити руки та надягати маску, а всі місця, яких він торкався, потрібно обов'язково обробити або помити.

"Не бійтеся знаходитися з хворим родичем в одній квартирі – просто слідуйте цим простим рекомендаціям. Є два винятки з цього припису: якщо у вашій родині є людина з підвищеними ризиками, наприклад, дуже літня людина або хтось, хто нещодавно проходив хіміотерапію, то краще ізолювати цю особу в окремому приміщенні, щоб виключити для нього абсолютно всі контакти з хворими. Однак якщо це неможливо, то необхідно дотримуватися надзвичайно суворої ізоляції людини від хворого", - додав Прайс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали 10 основних правил для тих, хто змушений піти на самоізоляцію.