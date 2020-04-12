ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ці прості способи можуть врятувати життя: як вберегтися від зараження коронавірусом

STYLERКоронавірус    12.04.2020 - 18:48
Ці прості способи можуть врятувати життя: як вберегтися від зараження коронавірусом
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар розповів, як не заразитися коронавірусом в будь-яких умовах

Коронавірус продовжує заражати жителів України, а також усього світу. Єдиним способом вберегтися від смертельного вірусу медики називають дотримання правил гігієни, носіння масок і обмеження соціальних контактів.

Лікар з Нью-Йорка Девід Прайс, який опинився в самому центрі пандемії в США, записав невелике звернення, в якому дав практичні поради про те, як вберегти себе і своїх близьких від COVID-19.

Він пояснив, що унікальність коронавірусу в тому, що він незнайомий людському організму і є тільки три симптоми, які об'єднують практично всіх пацієнтів – це підвищена температура, кашель і біль у всьому тілі. Зараження відбувається після контакту з інфікованою людиною або з тим, хто знаходиться в інкубаційному періоді. 99,9% заражень відбувається від фізичного контакту руками із зараженою поверхнею, а потім фізичного контакту з власним обличчям. Для того, щоб заразитися по повітрю, потрібно перебувати в дуже тісному контакті з інфікованим і протягом довгого періоду часу.

"Але ще раз повторю: переважна більшість заражень відбувається саме через фізичний контакт і подальший дотик до обличчя. Це дуже важливий момент. І він насправді дуже надихає. Чому? – Тому що ми точно знаємо шлях, через який вірус потрапляє до нас. Я, перебуваючи в госпіталі з великою кількістю хворих COVID-19 кожен день, упевнений, що не захворію, тому що я знаю цей ланцюжок послідовностей і тому знаю, як поводитися", - розповів лікар.

Він зазначає, що гігієна – це те, що може врятувати всіх. Потрібно стежити за постійною чистотою рук – мити, використовувати санітайзер, не торкатися до дверних ручок і кнопок у ліфті, не торкатися власного обличчя.

"За статистикою, людина несвідомо торкається обличчя близько 90 разу в день. Ви з кимось привіталися за руку, не знаючи, що ця людина хворіє COVID-19, а потім торкалися обличчя? Все – ви теж захворіли! Як натренувати себе в цій усвідомленості? Один зі способів – почати носити маску. Ідея не в тому, що вона захистить вас від зараження (оскільки в більшості випадків неможливо заразитися через повітря), а саме в тому, щоб навчитися не чіпати обличчя. Причому це може бути будь-яка маска (можна просто зав'язати хустку на обличчя) – це буде працювати в якості тренажера. Коли у вас на обличчі маска, ви просто перестаєте чіпати обличчя. Тому проста порада: виходячи з дому, надягайте маску", - пояснив Прайс і зазначив, що чистота і маски – це 99% того, що ви не заразитеся.

Він пояснив, що носіння респіратора потрібно тільки медикам, які довго знаходяться в контакті з інфікованим, а звичайним людям на вулиці та в магазинах вони не потрібні.

"Четверте – соціальна дистанція. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри один від одного. Це не дуже складно і не так вже змінює наше життя. Просте правило, але надзвичайно ефективне. Коли ви йдете в аптеку або магазин, вам не обов'язково стояти безпосередньо за спиною стоїть попереду людини в черзі. Стійте за кілька кроків від нього", - додав лікар.

Якщо вдома знаходиться людина з температурою, то її потрібно ізолювати. Кожен раз, коли йому потрібно буде вийти з кімнати – він повинен мити руки та надягати маску, а всі місця, яких він торкався, потрібно обов'язково обробити або помити.

"Не бійтеся знаходитися з хворим родичем в одній квартирі – просто слідуйте цим простим рекомендаціям. Є два винятки з цього припису: якщо у вашій родині є людина з підвищеними ризиками, наприклад, дуже літня людина або хтось, хто нещодавно проходив хіміотерапію, то краще ізолювати цю особу в окремому приміщенні, щоб виключити для нього абсолютно всі контакти з хворими. Однак якщо це неможливо, то необхідно дотримуватися надзвичайно суворої ізоляції людини від хворого", - додав Прайс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали 10 основних правил для тих, хто змушений піти на самоізоляцію.

Астрологи назвали дату закінчення пандемії коронавіруса Масочний режим та соціальні дистанції: Кабмін працює над планом виходу з карантину
Новини України КоронавірусCOVID-19врачи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся