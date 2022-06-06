Прості способи без ліків запобігти нападам мігрені

При мігрені у людини головні болі супроводжуються пульсуючими нападами, може виникати непереносимість до світла і звуків, а також відчуття нудоти та інші неприємні прояви. Для зниження нападів мігрені медики радять застосувати прості, але дієві способи позбутися від проблеми.
Про це передає "Країна здоров'я".
Варто зауважити, що якщо протягом місяця виснажливий головний біль проявляється дуже часто - виникає від 15 і більше разів - необхідно звертатися до медиків, які поставлять правильний діагноз і призначать курс лікування.
Способи запобігання новим нападам мігрені:
Медики рекомендують страждаючим від мігрені людям обмежити або ж зовсім відмовитися від деяких продуктів у своєму раціоні, які можуть провокувати проблему. Йдеться, зокрема, про сир (містить тирамін, який сприяє скороченню кровоносних судин, підвищенню тиску), а також радять уникати алкоголю, солоностей, маринадів, копченостей, соєвих продуктів, горіхів.
Зниження інтенсивності фізичної активності людям з мігренню може піти на користь. Якщо ви займаєтеся зарядкою і спортом, то рекомендують обмежуватися регулярними помірними аеробними навантаженнями.
Нервове напруження відіграє значну роль в провокуванні мігрені. Стрес також може викликати загострення і нові сильні напади. В умовах війни, коли в стані стресу багато людей знаходяться мало не постійно, така проблема особливо актуальна. Для запобігання проблеми радять прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи.
Важливість дотримання регулярних циклів сну і неспання для людей, які страждають мігренню, не варто недооцінювати. До речі, мова йде не тільки про будні дні, а й про вихідні.
До слова, нещодавно лікарі пояснили, як відрізнити головний біль від мігрені та чим лікувати останню.
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