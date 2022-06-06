Прості способи без ліків запобігти нападам мігрені

Варто зауважити, що якщо протягом місяця виснажливий головний біль проявляється дуже часто - виникає від 15 і більше разів - необхідно звертатися до медиків, які поставлять правильний діагноз і призначать курс лікування.

Способи запобігання новим нападам мігрені:

Перегляньте раціон

Медики рекомендують страждаючим від мігрені людям обмежити або ж зовсім відмовитися від деяких продуктів у своєму раціоні, які можуть провокувати проблему. Йдеться, зокрема, про сир (містить тирамін, який сприяє скороченню кровоносних судин, підвищенню тиску), а також радять уникати алкоголю, солоностей, маринадів, копченостей, соєвих продуктів, горіхів.

Уникайте значних навантажень

Зниження інтенсивності фізичної активності людям з мігренню може піти на користь. Якщо ви займаєтеся зарядкою і спортом, то рекомендують обмежуватися регулярними помірними аеробними навантаженнями.

Боротьба зі стресом

Нервове напруження відіграє значну роль в провокуванні мігрені. Стрес також може викликати загострення і нові сильні напади. В умовах війни, коли в стані стресу багато людей знаходяться мало не постійно, така проблема особливо актуальна. Для запобігання проблеми радять прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи.

Нормалізація режиму сну

Важливість дотримання регулярних циклів сну і неспання для людей, які страждають мігренню, не варто недооцінювати. До речі, мова йде не тільки про будні дні, а й про вихідні.