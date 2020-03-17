Ці прості правила допоможуть не захворіти на коронавірус

Від коронавіруса можна захиститися за допомогою простих життєвих правил
Коронавірус в Україні підтвердили вже у семи осіб на 17 березня. Які заходи самозахисту можна застосувати, щоб не захворіти смертельно небезпечною хворобою - в матеріалі Styler.
Нагадаємо, що в країні запроваджується жорсткий карантин, щоб зупинити епідемію COVID-19. Влада звертається до українців по можливості якомога менше виходити на вулицю, для цього закривається більшість закладів і метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.
За словами медиків з саміту Singularity University щодо протидії розповсюдження коронавіруса, від COVID-19 можуть допомогти вберегтися такі правила:
Щоб тримати імунітет в тонусі, потрібно правильно харчуватися і повноцінно висипатися.
Раніше ми писали, що Нова пошта тимчасово закрила деякі відділення через карантинні заходи в Україні. Перелік відділень, які тимчасово не будуть приймати посилки, можна побачити по посиланню.