Прості істини: Комаровський назвав три причини поганого сну у дитини

Доктор Комаровський порадив, що робити, якщо малюк погано спить вночі
Доктор Комаровський розповів про те, через які причини у маленьких дітей виникають розлади сну. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.
Комаровський, який раніше зруйнував популярний міф про ГРВІ, розповів батькам, що за розладами сну у дітей, як правило, стоять очевидні і прості причини.
Комаровський розповів про причини поганого сну у дитини (фото: pixabay.com)
Серед основних причин проблем зі сном:
"Снодійні засоби дітям показано вкрай рідко і ніколи не повинні використовуватися у порядку самолікування", - стверджує Комаровський.
Комаровський розповів про причини поганого сну у дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.
До речі, доктор Комаровський розповів про найнебезпечніший вид алергії, при якій варто відкласти вакцинацію.
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