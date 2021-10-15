Застуда і ГРВІ: як не отримати ускладнення після хвороби

Застуда або гостре респіраторне вірусне захворювання небезпечні тим, що при неправильному лікуванні можна отримати серйозні ускладнення. Категорично не можна переносити хворобу на ногах і продовжувати займатися звичними справами у звичайному темпі.

Як не отримати ускладнення після застуди або ГРВІ, розповіла терапевт і Сімейний лікар Ганна Красюк у коментарі для видання " Сьогодні ".

Спеціалістка зазначила, що, якщо почався нежить, з'явився кашель або інші ознаки застуди, але необхідно залишитися вдома на кілька днів. Навіть при відсутності температури таке захворювання може викликати серйозні ускладнення.

ГРВІ та ГРЗ з'являється тоді, коли людина вперше або повторно зіткнулася зі збудником захворювання. Перебіг хвороби дуже індивідуальний і багато в чому залежить від імунної системи людини. Якщо з цим збудником людина раніше контактував, хвороба може бути в легкій формі, у вигляді легкого нездужання. Якщо є супутні захворювання, які можуть ускладнити перебіг хвороби – варто бути особливо уважними та дотримуватися режиму.

Навіть легка форма застуди при певних умовах може дати сильне навантаження на імунну систему, і вона перестане справлятися.

"Золоте правило при будь – якому ГРЗ, захворів - сиди вдома. Що ж роблять? Приймають жарознижувальну і відправляються на роботу, в інших справах, переносячи захворювання "на ногах". У таких випадках розраховувати на швидке одужання не варто, оскільки людина продовжує перебувати в стані, який не сприяє одужанню", - пояснила лікар.

Вона додала, що навіть найлегша застуда "на ногах" може викликати ускладнення та вкладе в ліжко надовго, якщо ви не дасте організму оновитися і впоратися з інфекцією.

Особливо небезпечно це для людей з групи ризику: літнім, дітям, при проблемах з серцем, діабеті та інших хронічних захворюваннях.

Як правильно лікуватися при застуді

Потрібно дотримуватися збалансованого раціону, легких фізичних навантажень, щоб підтримати роботу суглобів і нормального кровообігу. Важливо провітрювати приміщення, харчуватися, створити в приміщенні правильний температурний режим і хвороба піде за 3-5 днів без ускладнень.

Лікувати застуду можна симптоматично - при болях в горлі можна приймати льодяники та пастилки, які знімають біль і роздратування. Обов'язково потрібно консультуватися зі своїм особистим лікарем про методи лікування.

Чому потрібно залишатися вдома при легкій застуді

Постарайтеся не контактувати 2-3 дні ні з ким з оточуючих, особливо, коли є нежить, кашель або підвищення температури.

"Також думайте і про оточуючих, якщо ви навіть з легкою формою інфекції проїдетеся в метро або автобусі й заразите, наприклад, онкохвору людину, то він може отримати ускладнення і померти, це не перебільшення. Особливо це стосується коронавірусної інфекції, тобто людей, які перехворіли безсимптомно або відмовилися від вакцинації. Вони - потенційна загроза для людей, чия імунна система ослаблена", - пояснила Ганна Красюк.

Як не допустити ускладнень

Горло, ніс і рот повинні бути чистими, тоді там не будуть розмножуватися бактерії, і вони не зможуть спровокувати розвиток ускладнень. Якщо стан організму буде в нормі, то при зустрічі з інфекцією імунітет впорається дуже швидко.

При застуді ніс слід полоскати сольовими розчинами до 12 разів на день. Щоб збудник інфекції з носоглотки не потрапив в інші органи, в кров і лімфатичну систему.

"Лікування ГРЗ симптоматичне, це збити температуру, прийняти препарат від болю в горлі, промити або закапати ніс, щоб нормально дихати. І дотримуватися постільного режиму, пити більше рідини, щоб дати можливість організму швидше побороти хворобу", - зазначила фахівець.

Також вона вказала на важливість вологого прибирання, миття підлог, протирання меблів вологими ганчірками. Для дитини можна приготувати щось смачне, щоб викликати апетит. Якщо самопочуття хороше, то можна вийти погуляти в парк.