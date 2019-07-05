Просто спав за кермом: п'яний екс-депутат протягнув дівчину по асфальту (відео)

У Львівській області п'яний колишній депутат наїхав на 22-річну дівчину. Він просто протягнув Вікторію по землі, в той час, як вона сідала в машину до свого коханого. Про це повідомляється в сюжеті ICTV.

Свідки події розповіли, що перед тим, як сісти за кермо, чиновник чимало випив у місцевому кафе, а під час аварії просто спав за кермом автомобіля. Якби на місці ДТП не було поліції, люди б влаштували самосуд. Копи сховали горе-водія в своєму автомобілі.

Відео: ДТП у Львівській області (YouTube/ICTV)

Сестра постраждалої Вікторії розповіла, як все сталося. Машину п'яного депутата занесло на дорозі і він простягнув її сестру по дорозі, її голова потрапила між колесами.

Фото: Екс-депутат наїхала на дівчину (Скріншот з відео)

Дівчина дивом вижила, на ній не було живого місця. На її крик збіглося півсела. Її відразу ж госпіталізували в реанімацію і тепер їй належить кілька складних операцій.

Як виявилося, п'яний водій - це 60-річний Микола Янюк, він бізнесмен і колишній районний депутат.

Свідки розповіли, що п'яний чиновник навіть не зупинився, коли Вікторія потрапила під колеса його джипа. Він навіть не зрозумів, яке зло вчинив. Сусіди чиновника розповідають, що він пристойний і має проблеми зі здоров'ям.

Експертиза довела, що в крові Миколи Янюка був алкоголь. У свою чергу місцеві жителі переживають, щоб "герой" поніс покарання за свої дії.

Як раніше ми писали, в ніч на 5 липня у Вінниці п'яний поліцейський, який був за кермом мікроавтобуса, протаранив відразу три автомобілі. В результаті аварії постраждали двоє дітей.

А також ми розповідали про те, що у Київській області сталася масштабна ДТП з постраждалими.