Просто збрехала: через недбалість лікаря в пологовому будинку померло немовля

В Межигір'ї через страшні умови в лікарні, а також недбалість лікарів померло немовля. Інцидент стався трохи менше місяця тому, розповідає очевидець події. Як повідомляється, за кілька днів до пологів жінка зверталася за допомогою лікарів, але вони навіть не провели діагностику. В лікарні не виявилося необхідного обладнання, щоб врятувати життя дитині, розповідає Zak InSider.

Як розповідається, лікарі не провели належного обстеження вагітної і кілька разів проігнорували прохання зробити УЗД. Дитина померла через те, що в лікарні не виявилося необхідного обладнання. Хоча перед пологами лікар сказала, що воно є.

"За 3 дні до пологів (26.05) мати звернулася до лікаря зі скаргою на тонус і на те, що не відчуває рухів дитини. Належного огляду не було проведено, лише прослухали серцебиття дитини, воно билося. Ще й відмовили вагітній йти на УЗД. 27.05 ввечері жінка знову звернулася в лікарню, так як у неї підвищилася температура до 38.7. Поклали на стаціонар. Вранці вагітна здала аналізи, виявилося, що все добре, більше ніяких оглядів проведено не було, і знову ж таки, УЗД не дозволили зробити. Увечері того ж дня, жінка народила дитину на 35 тижні. При чому, коли зрозуміла, що буде народжувати, то запитала у лікаря, чи є у них все необхідне обладнання для діток, народжених раніше строку, і вона відповіла, що є. Через годину після народження дитина померла, через те, що в лікарні просто немає необхідних апаратів, щоб врятувати таких діток", - розповіла читачка виданню Zak InSider.

Дитина померла через моторошні умови в лікарні на Закарпатті (фото: zak-insider.com)

Чому лікар не відправив вагітну в іншу лікарню, знаючи ситуацію, чому забороняла робити УЗД – невідомо.

"Лікар з багаторічним досвідом повинен знати, що з такими скаргами, як зверталася вагітна, обов'язково робити УЗД. Все це я списую на звичайну недбалість Міжгірних лікарів", - додала співрозмовниця видання.

Крім того, лікарня "славиться" не тільки недбалим ставленням лікарів до пацієнтів, але і жахливими умовами в гінекологічному та пологовому відділеннях.

"Окремо хочу сказати про убогому стані гінекологічного і пологового відділення. У палатах для мам і немовлят грибок, туалет протікає, душ не працює. А під кабінетом заввідділенням стоїть брудна кушетка (замість лавок або стільців) приперта до стіни, яку з'їдає грибок. І ось так вагітні жінки у Міжгір'ї очікують лікарів", – йдеться в повідомленні.

Заяву про жахливий стан медичного закладу пацієнтка підтвердила знімками.

Дитина померла через моторошні умови в лікарні на Закарпатті (фото: zak-insider.com)

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