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Не просто "плохое настроение". Названы главные признаки депрессии

Как распознать депрессию (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В Министерстве здравоохранения Украины напомнили о серьезных психических проблемах, которые важно распознать. Речь идет о биполярном расстройстве, а также о депрессии.

Как распознать депрессию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook.

Что такое биполярное расстройство и депрессия

Так, в Минздраве отметили, что биполярное расстройство - это не просто "плохое настроение". Человек, имеющий такую проблему, может ощущать разные и необычные перепады настроения, активности и концентрации. Все это происходит в двух типах эпизодов - депрессивном и маниакальном.

"Отмечаем, что биполярное расстройство может диагностировать только врач. Человек нуждается в помощи специалиста, который поможет установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение, благодаря которому пациент может жить полноценную жизнь", - говорится в посте.

Что такое биполярное расстройство (фото: facebook.com/moz.ukr)

Поэтому украинцам напомнили о том, что такое депрессия. Эта болезнь является комплексным расстройством, которое возникает как проявление взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов.

"Бывает генетическая предрасположенность к депрессии, которая, впрочем, совсем не означает, что у человека обязательно будет это расстройство, но повышает риск при наличии сопутствующих стрессовых событий в жизни", - пояснили в Минздраве.

Депрессию можно распознать по следующим признакам:

  • появление плохого настроения и ощущения безнадежности
  • внезапное беспокойство или раздражительность
  • возникновение проблем с концентрацией внимания
  • потеря любопытства и безразличие к занятиям, которые когда-то приносили радость
  • мысли о смерти или самоубийстве.

Кроме того, депрессия может проявиться следующими физическими симптомами:

  • постоянная усталость
  • нарушение сна
  • отсутствие аппетита
  • исчезновение полового влечения.

"Лечение депрессии включает медикаментозное лечение, психотерапию и изменение образа жизни", - добавили в Минздраве.

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