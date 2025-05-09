Не просто милый жест. Ученые наконец выяснили, почему собака наклоняет голову в сторону, когда вы говорите

Каждый владелец собаки хотя бы раз замечал, как его четвероногий друг мило наклоняет голову, внимательно слушая человеческую речь. Этот жест выглядит очень трогательно и заставляет задуматься, что именно происходит в этот момент в голове нашего любимца. Ученые и кинологи имеют несколько объяснений, почему собаки демонстрируют такое поведение во время разговора с человеком.

Почему собака наклоняет голову в сторону, когда вы с ней говорите, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

До определенного времени считалось, что когда собака поворачивает голову в сторону во время того, как человек говорит - это признак абсолютного непонимания. Со временем ученые опровергли это заблуждение.

Однако более новые исследования показывают, что это не просто милая привычка животного, а поведение, которое имеет более глубокое значение. А еще им удалось понять, что в этот момент происходит в голове у собаки.

Это жест, связанный с вниманием

По исследованиям Университета Этвеша Лоранда (Венгрия), собаки чаще наклоняют голову, когда слышат знакомые слова - например, названия любимых игрушек или команд ("ужин", "прогулка", "парк", "миска") Это указывает на то, что они обрабатывают информацию и пытаются лучше ее понять.

Они пытаются лучше слышать

Физиологически наклон головы помогает собаке лучше уловить звук, особенно если источник голоса находится выше или сбоку. У разных пород форма ушей и морды влияет на способ, которым они слышат, поэтому такие наклоны могут быть компенсаторным механизмом.

"Форма головы и морды может мешать собаке видеть. Чтобы понять, как длинная морда мешает зрению, прижмите кулак к носу и оглянитесь вокруг. Вы должны повернуть голову, чтобы увидеть объект прямо перед собой. Собаки делают то же самое", - объясняют ученые.

Кстати, собаки с плоскими мордочками, такие как бульдоги или бостонские терьеры могут меньше наклонять голову, потому что их короткие носы не так мешают, скажем, как нос у таксы.

Эмоциональный контакт

Наклон головы - это также способ показать эмпатию. Собаки воспринимают эмоциональные сигналы в голосе человека, и этот жест является своеобразной "реакцией слушателя". Они могут улавливать интонацию, чувствовать эмоции и демонстрировать, что вас слушают.

А возможно - просто ждут вознаграждения

Если собака научилась, что после наклона головы ее хвалят, поглаживают, смеются или дают лакомство, то жест становится частью ее поведенческого репертуара. Это классическое подкрепление - животное повторяет то, за что получает вознаграждение.

Собаки показывают вам свое внимание

По данным ветеринарной больницы VCA, собаки наклоняют голову, когда вы с ними разговариваете, чтобы показать, что они активно вас слушают.

"Собаки понимают нас, оценивая не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим. Они оценивают наши выражения лица, движения глаз, тон голоса, язык тела и интонацию, чтобы интерпретировать человеческое общение. Чтобы понять нас, собаки должны четко видеть наши лица, и наклон головы помогает в этом процессе", - объясняют специалисты.