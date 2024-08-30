Просто и быстро: тренер назвал 5 шагов эффективного похудения

Какие способы помогут похудеть

Тренер опираясь на исследование, проведенное для определения поведенческих и психологических факторов, которые могут способствовать снижению веса, обнаружил некоторые способы, которые помогут в этом.











По словам эксперта, увеличение потребления овощей - это отличный способ сохранить сытость, и простой способ уменьшить потребление калорий в течение дня.













Недостаток сна

Недостаток сна влияет на метаболизм и замедляет процессы похудения.

Недосыпание приводит к ряду проблем со здоровьем и увеличению веса, при систематическом недосыпании могут быстро образовываться скопления жира. Здоровые люди, которые спят мало, до четырех часов в сутки, съедают на 300 килокалорий больше, чем спящие 9 часов.

Пользуетесь большими тарелками

Чтобы съедать меньше, нужно брать меньшую тарелку. Полная маленькая тарелка заставит вас думать, что вы съели больше, чем на самом деле.

Нехватка белка

Белок насыщает организм и помогает оставаться сытым дольше. Что в свою очередь поможет избежать употребления очень большого количества пищи в целом и, в частности, излишне обработанных продуктов.