Не просто хриплость. Врачи объяснили, на какие болезни указывает потеря голоса

Почему может пропадать голос

"Голосовые связки - это складки слизистой, расположенные в средней части гортани и играющие важную роль в голосообразовании. Существует ряд патологий, которые могут влиять на голосовые связки, их состояние и функцию", - объясняют медики.

Они делятся списком наиболее распространенных патологий голосовых связок.

Голосовые узелки

Это новообразование на голосовых связках, возникающие из-за чрезмерного перенапряжения голоса, приводящего к травматизации голосовых складок. Они могут приводить к осиплости и изменению тона голоса.

Также на главных связях могут быть полипы или кисты, приводящие к схожим симптомам.

Острый ларингит

Это острое воспаление связок, возникающее на фоне респираторной вирусной инфекции. Состояние временное и чаще всего даже не требует лечения.

Хронический ларингит

Является проявлением действия раздражителей при рефлюксе, постназальном стекании, действии токсических веществ.

Паралич или парез голосовых связок

Это состояние, при котором одна или две голосовые связки утратили способность движения. Это может быть вызвано нейрологическими проблемами (миастенией), ятрогенной травмой обратного гортанного нерва, или распространением онкологии.

Рак гортани

"Одним из первых признаков этого заболевания может быть обычная длительная осиплость голоса. Причин осиплости голоса много, но если осиплость сохраняется более 2-х недель без признаков респираторной инфекции обязательно обратитесь на консультацию к ЛОРу", - отмечают медики.