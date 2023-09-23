Не просто хриплость. Врачи объяснили, на какие болезни указывает потеря голоса

Потерю голоса люди часто не считают серьезной проблемой, потому что в большинстве случаев это не ухудшает качество жизни. Но этот симптом действительно может сигнализировать о многих серьезных болезнях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на клинику RhinoClinica в Instagram.
"Голосовые связки - это складки слизистой, расположенные в средней части гортани и играющие важную роль в голосообразовании. Существует ряд патологий, которые могут влиять на голосовые связки, их состояние и функцию", - объясняют медики.
Они делятся списком наиболее распространенных патологий голосовых связок.
Это новообразование на голосовых связках, возникающие из-за чрезмерного перенапряжения голоса, приводящего к травматизации голосовых складок. Они могут приводить к осиплости и изменению тона голоса.
Также на главных связях могут быть полипы или кисты, приводящие к схожим симптомам.
Это острое воспаление связок, возникающее на фоне респираторной вирусной инфекции. Состояние временное и чаще всего даже не требует лечения.
Является проявлением действия раздражителей при рефлюксе, постназальном стекании, действии токсических веществ.
Это состояние, при котором одна или две голосовые связки утратили способность движения. Это может быть вызвано нейрологическими проблемами (миастенией), ятрогенной травмой обратного гортанного нерва, или распространением онкологии.
"Одним из первых признаков этого заболевания может быть обычная длительная осиплость голоса. Причин осиплости голоса много, но если осиплость сохраняется более 2-х недель без признаков респираторной инфекции обязательно обратитесь на консультацию к ЛОРу", - отмечают медики.
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