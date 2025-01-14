Простой тест, который может предсказать, будет ли у вас инсульт

Исследование показывает, что тест, который изучает кровеносные сосуды в задней части глаза, может предсказать риск инсульта человека. Дело в том, что сложная сосудистая сеть сетчатки глаза имеет общие черты с сетью мозга.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что надо знать о тесте на инсульт

Анализ таких характеристик, как плотность, извилистость и угол разветвления вен и артерий, может дать подсказки о системном здоровье человека.

Исследователи проанализировали изображения более 45 тысяч людей, зарегистрированных в UK Biobank. Из них 749 перенесли инсульт в течение среднего периода наблюдения 13 лет.

Исследование выявило 29 показателей здоровья сосудов, которые, кажется, помогают предсказать риск инсульта человека.

В сочетании с информацией об их возрасте и поле этот "сосудистый отпечаток" был таким же хорошим для прогнозирования риска инсульта, как анализ традиционных показателей риска, таких как холестерин, вес и статус курения.

Команда отметила, что их метод использует фотографию глазного дна, которая уже широко предлагается оптиками. Безболезненная, неинвазивная процедура предусматривает фотографирование задней внутренней стенки глаза.

Отмечается, что традиционные методы оценки риска инсульта, такие как анализы крови, могут быть инвазивными или дорогими, а также имеют ограниченный прогноз.

"Нужны усовершенствованные модели прогнозирования инсульта, а новые подходы к анализу сосудов сетчатки предлагают возможность улучшить точность прогноза", - считают ученые.