Простой лайфхак в питании, который поможет вам похудеть

Ожирение - это серьезная проблема, которая отражается на здоровье всего организма. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и некоторым видам рака. По словам одного эксперта, существует простой трюк в питании поможет сбросить лишние килограммы.
Что нужно делать для похудения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mindful.org.
Диетолог Сара Абдула призвала людей попытаться питаться осознанно.
Осознанное питание базируется на буддистской концепции внимательности, поощряющей вас полностью осознавать, что происходит внутри вас и вокруг вас в данный момент.
Точнее, это практика быть полностью внимательным к своей пище, своим чувствам, своему голоду и сигналам насыщения. Идея состоит в том, что это может помочь предотвратить переедание и позволит вам сделать выбор более здоровой пищи.
Обращение внимания и полное осознание того, что вы едите и как вы едите, может быть чрезвычайно важным шагом в контроле веса. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на том, что вы едите, обратите внимание на то, как вы едите. Замедлите темп, наслаждайтесь каждым кусочком и прислушивайтесь к сигналам голода и сытости тела.
Осознанное питание может помочь предотвратить переедание и способствовать выбору более здоровой пищи.
По словам экспертов Гарвардской медицинской школы, ряд исследований связывает осознанное питание с успешной потерей веса.
Пищеварение включает сложную серию гормональных сигналов между кишечником и нервной системой, и, кажется, мозгу нужно около 20 минут, чтобы зарегистрировать сытость.
Напомним, что эксперт рассказал, что нужно делать каждое утро, чтобы похудеть.
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