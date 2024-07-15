Простой лайфхак в питании, который поможет вам похудеть

Ожирение - это серьезная проблема, которая отражается на здоровье всего организма. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и некоторым видам рака. По словам одного эксперта, существует простой трюк в питании поможет сбросить лишние килограммы.

Что нужно делать для похудения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mindful.org.

Простой хак для похудения

Диетолог Сара Абдула призвала людей попытаться питаться осознанно.

Осознанное питание базируется на буддистской концепции внимательности, поощряющей вас полностью осознавать, что происходит внутри вас и вокруг вас в данный момент.

Точнее, это практика быть полностью внимательным к своей пище, своим чувствам, своему голоду и сигналам насыщения. Идея состоит в том, что это может помочь предотвратить переедание и позволит вам сделать выбор более здоровой пищи.

Обращение внимания и полное осознание того, что вы едите и как вы едите, может быть чрезвычайно важным шагом в контроле веса. Вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на том, что вы едите, обратите внимание на то, как вы едите. Замедлите темп, наслаждайтесь каждым кусочком и прислушивайтесь к сигналам голода и сытости тела.

Осознанное питание может помочь предотвратить переедание и способствовать выбору более здоровой пищи.

Шесть шагов для осознанного питания

Прислушивайтесь к своему телу и останавливайтесь, когда напитаетесь

Ешьте только тогда, когда наше тело говорит нам есть (например, когда у вас ворчит в животе, энергии мало)

Ешьте вместе с другими в установленное время и в определенных местах

Употребляйте здоровую пищу

Не ешьте перед телевизором

Понимайте, когда идет ваша еда

По словам экспертов Гарвардской медицинской школы, ряд исследований связывает осознанное питание с успешной потерей веса.

Пищеварение включает сложную серию гормональных сигналов между кишечником и нервной системой, и, кажется, мозгу нужно около 20 минут, чтобы зарегистрировать сытость.