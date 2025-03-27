Простой домашний тест может выявить риск Альцгеймера задолго до первых симптомов

Какой тест поможет выявить болезнь Альцгеймера?

Исследователи обнаружили, что простой домашний "тест на запах", с помощью которого людей просят определить и запомнить ароматы, может выявить людей с риском развития болезни Альцгеймера.

Тест можно использовать для выявления пациентов за годы до появления других, более очевидных симптомов, и помочь быстро отследить их для раннего лечения.

Медики уже давно предполагают, что существует связь между болезнью, забирающей память, и аносмией (полная или частичная потеря обоняния).

Токсичные белки, обнаруженные в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, часто образуются в областях, связанных с нашим обонянием.

Американские ученые говорят, что тест почти 200 пациентах показал, что люди с когнитивными нарушениями получили более низкие баллы, чем те, кто не имел этого заболевания.

Когнитивные нарушения - это легкие проблемы с памятью и мышлением, которые могут быть предвестником полноценной деменции.

Старший автор исследования доктор Марк Альберт сообщил, что выявление пациентов из группы риска может иметь огромное значение для результатов пациентов.

"Раннее выявление когнитивных нарушений может помочь нам выявить тех, кто рискует заболеть болезнью Альцгеймера, и вмешаться за годы до появления симптомов памяти", - сказал он.

Как именно проходит тест?

Людям подносят к носу кусочек кокосового ореха, аромат которого они должны вдохнуть. Также предлагается различить запахи свежего хлеба. Если человек не чувствует эти запахи - он имеет право на потенциальное раннее вмешательство для замедления или борьбы с болезнью.

Отметим, что потеря обоняния не обязательно является гарантией того, что у вас будет деменция, поскольку существует целый ряд потенциальных причин. К ним относятся такие болезни, как обычная простуда, грипп или Covid, инфекция пазух носа, аллергия или даже новообразования внутри носа, которые называются носовыми полипами.

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