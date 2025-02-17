Простой домашний тест может обнаружить болезни и "предсказать" продолжительность жизни

Сколько нужно простоять на одной ноге

В тесте объясняется, если организм молодой, то человек в состоянии простоять более 40 секунд, а если есть определенные проблемы, то 5 секунд могут быть тяжелыми.

В службе здравоохранения утверждают, что чем старше человек, то время стояния на одной ноге ниже. В общем, есть такие рекомендации:

43 секунд, если вам от 18 до 39 лет

40 секунд, если вам от 40 до 49 лет

37 секунд в возрасте от 50 до 59 лет

30 секунд, если вам от 60 до 69 лет

от 18 до 19 секунд, если вам от 70 до 79 лет

более 5 секунд, если вам более 80 лет

Что показывает тест "Фламинго"?

Этот тест призван повысить осведомленность о влиянии старения на силу, баланс и ловкость.

Прежде чем тестировать себя:

убедитесь, что кто-то есть с вами

убедитесь, что вы находитесь в свободном месте

на вас удобная обувь

Если во время теста вы чувствуете нестабильность или плохое самочувствие, то прекратите тест.

Тест "Фламинго", предусматривающий стояние на одной ноге (фото: Freepik)

Во время теста:

держите глаза открытыми, а руки на бедрах

встаньте на одну ногу без какой-либо другой опоры

время начинается, когда ваша нога отрывается от земли, и останавливается, когда вы опускаете ногу назад

Этот тест может дать полезную информацию о риске возникновения болезни и смертности у людей среднего и старшего возраста.

Согласно данным Британского журнала спортивной медицины, неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд связана с почти удвоением риска смерти по любой причине в течение следующих 10 лет.

Доктор Дебби Дайер рассказала, что ежедневные движения тела также приносят быструю пользу. Физические упражнения прекрасно влияют на психическое здоровье.