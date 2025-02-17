Простой домашний тест может обнаружить болезни и "предсказать" продолжительность жизни

Существует простой тест "Фламинго", которій может предупредить людей среднего и пожилого возраста о серьезных проблемах со здоровьем. Чтобы проверить себя, необходимо простоять на одной ноге определенное количество времени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт британской службы здоровья "National Health Service".
В тесте объясняется, если организм молодой, то человек в состоянии простоять более 40 секунд, а если есть определенные проблемы, то 5 секунд могут быть тяжелыми.
В службе здравоохранения утверждают, что чем старше человек, то время стояния на одной ноге ниже. В общем, есть такие рекомендации:
Этот тест призван повысить осведомленность о влиянии старения на силу, баланс и ловкость.
Прежде чем тестировать себя:
Если во время теста вы чувствуете нестабильность или плохое самочувствие, то прекратите тест.
Во время теста:
Этот тест может дать полезную информацию о риске возникновения болезни и смертности у людей среднего и старшего возраста.
Согласно данным Британского журнала спортивной медицины, неспособность стоять на одной ноге в течение 10 секунд связана с почти удвоением риска смерти по любой причине в течение следующих 10 лет.
Доктор Дебби Дайер рассказала, что ежедневные движения тела также приносят быструю пользу. Физические упражнения прекрасно влияют на психическое здоровье.
Ранее мы сообщали о необычном "синем" чае, который снижает уровень холестерина и омолаживает кожу.
Также мы писали, какой вид шоколада самый полезный для сердца.