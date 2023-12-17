Простой десерт на Новый год: приготовьте "пьяный виноград" и удивите всех гостей

Для приготовления вам понадобятся:

1 кг. зеленого винограда

750 мл. игристого вина Prosecco

120 мл. водки

1/2 стакана сахара.

Начнем приготовление. Сначала отделите виноград от веточек и хорошо его промойте. Затем сделайте "настойку". Смешайте водку с просеко, а затем залейте этим виноградинки. Дайте будущему десерту настояться. Виноград должен "отдохнуть" в холодильнике как минимум три часа.

Затем слейте водку и просеко в другую емкость. Откиньте виноград на дуршлаг и обсушите его салфетками. После этого переложите его в глубокую миску и засыпьте сахаром.

Рецепт десерта на Новый год (фото: pixabay.com)

Осторожно размешайте, чтобы каждая виноградинка получила свою порцию сахара. Затем отправьте миску с будущим десертом в холодильник. Там виноград должен пролежать в течение 3-8 часов.

Перед подачей десерта на стол потрясите его еще раз. Виноград должен покрыться сахаром полностью, а затем вы можете предложить его гостям, которых приятно удивит интересное блюдо.