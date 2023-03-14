Простые правила для быстрого похудения: помогут сбросить вес буквально за одну неделю

За окном уже почти весна и многие задумываются о том, как быстро избавиться от лишних килограммов, набранных за зиму. Эксперты утверждают, что добиться результатов можно очень быстро, если придерживаться главных правил.

Какие именно правила помогут вам похудеть даже за одну неделю, рассказали доктор медицинских наук Мадху Шарма и магистр диетологии Приянка Садхухан в статье на Stylecraze.

Как сбросить вес за одну неделю

Специалисты утверждают, что избавиться от лишних килограммов за короткий срок - абсолютно реально. Для этого нужно вести правильный образ жизни и поменять пищевые привычки.

Быстрый способ поможет вам сократить вес воды в организме, а не жира. Однако хороший результат позволит встать на путь к более основательному похудению.

Измените свой образ жизни

Наши привычки во многом определяют качество нашей жизни и здоровья. Примите хорошие привычки и отбросьте плохие, и вы увидите, как открываете двери к здоровому образу жизни.

Установите реалистичную цель

Цель необходима, чтобы мотивировать себя на похудение. Но ставьте реалистичные цели. Если вы поставите себе целью то, чего не сможете быстро достигнуть, это может сильно сбить энтузиазм и стать сдерживающим фактором в ваших стремлениях.

Установите время

Превратите себя в медленного едока. Цените пищу, которую вы едите. Установите себе таймер на 20 минут и убедитесь, что каждую минуту вы тратите на то, чтобы смаковать блюдо. Внимательное питание и хорошее пережевывание помогают похудеть. Быстрое поглощение пищи приводит к перееданию, так как желудок не успевает сообщить мозгу, что он полон.

Уменьшайте порции

Всегда важно проверять, что у вас на тарелке - качество пищи и ее количество. Контроль порций - это не только хорошая практика для похудения, но и снижение чрезмерного потребления энергии. Поделите ваши порции пополам и убедитесь, что вы выбираете меньшие порции.

Не ешьте перед телевизором

Совмещение времени просмотра телевизора с обедом приводит к бездумному приему пищи. Вы склонны сосредотачиваться на том, что происходит на экране телевизора, и перестаете осознавать, что происходит у вас во рту и желудке. И в конечном итоге - переедаете. Ешьте за обеденным столом и концентрируйтесь на том, что вы едите.

Ешьте осторожно

Вы должны начать есть до того, как почувствуете себя слишком голодным. Иначе вы не остановитесь до тех пор, пока не насытитесь. Когда мы очень голодным, мы склонны съесть больше, чем нам на самом деле нужно.

Именно поэтому люди, которые морят себя голодом, чтобы похудеть, в конечном итоге набирают снова вес. Не пропускайте время приема пищи и не ждите, когда вы сильно проголодаетесь. И заканчивайте трапезу до того, как почувствуете насыщение.

Не ешьте в движении

Старайтесь не употреблять пищу на ходу, так как это приводит к быстрому опорожнению желудка и ускорит приход ощущения голода. А также - к дополнительным приемам пищи. Всегда ешьте за столом, только сидя.

Хорошо спите

Ваш режим сна во многом зависит от вашего веса. Недостаток сна может привести к увеличению веса. Люди, которые спят менее 5,5 часа в сутки, злоупотребляют пищей, богатой углеводами.

Старайтесь высыпаться и спать не менее 7-8 часов в сутки. Практикуйте упражнения на глубокое дыхание, чтобы быстро засыпать.

Следуйте правилу 80/20

Это правило позволит вам худеть и при этом не отказываться от любимых блюд. В вашем рационе должно быть 80% питательной, полезной и здоровой пищи. А 20% - это ваша любимая еда. Так вы сможете меньше съедать "вредной" пищи и не переедать и будете контролировать, когда вам захочется перекусить.

Сохраняйте позитивный настрой

Старайтесь сохранять позитивный настрой и говорите себе почаще, что вы здоровы и активны. Многие не готовы воспринимать такой аутотренинг, но то, что вы делаете с собой, может иметь драматические последствия для вашего разума и в конечном счете - для вашей жизни. Поэтому нужно уменьшить стресс и не воспринимать все слишком серьезно.

Какие продукты нужно есть

Много фруктов и овощей. Они играют важную роль в управлении весом и здоровьем. В них мало калорий, есть вода и клетчатка. Это позволяет быстро насыщаться, предотвращает переедание и отбивает тягу к нездоровой пище.

Ешьте суп. Первые блюда помогают обуздать аппетит, и вы съедите меньше пищи во время обеда. Тем более, что супы могут быть очень питательными и низкокалорийными. А это именно то, что нужно человеку, который хочет похудеть.

Цельнозерновые продукты. Это один из самых полезных продуктов на вашей кухне. Зерна перевариваются медленно, поэтому вы долго будете чувствовать себя сытыми. Употребление в пищу цельных зерен помогает снизить массу тела и висцеральный жир, а это еще важно и для улучшения резистентности к инсулину.

Уберите сахар. Сахар может быть хуже жира во время похудения. Основными причинами увеличения веса являются напитки с сахаром и газированные безалкогольные напитки.

Пейте зеленый чай. Этот напиток рекомендуют многие эксперты и не удивительно - он очень полезен. Такой чай повышает механизм сжигания калорий в организме. В нем содержится много антиоксидантов, которые повышают метаболизм и уменьшают жировые отложения.

Ешьте здоровые закуски. Выбрать здоровый перекус во время похудения сложно. Но реально - берите продукты с высоким содержанием белка и клетчатки.

Откажитесь от хрустящего, сливочного и сырного. Исключите из рациона соусы, жареную пищу, высококалорийные блюда. Например, от сыра на бутербродах, не добавлять в салаты майонез, не ешьте крем-супы.

Употребляйте хорошие жиры. Они помогают питать клетки и поддерживать работу организма. К таким продуктам относятся продукты с омега-3: авокадо, грецкие орехи, семечки.

Пейте много воды. Возьмите в привычку - выпивать стакан воды до приема пищи - это избавит от переедания. И стакан воды после - это улучшит пищеварение.

Измените подход к упражнениям

Держите свое тело в движении и выбирайте тот вид активности, который вам даст больше здоровья и ощущение счастья. Например, займитесь йогой - она помогает создать связь между разумом и телом.

Сжигать калории вам помогут быстрые и простые упражнения - 20 минут быстрой ходьбы, 30 минут активной уборки в доме.

Обязательно делайте упражнения по утрам - они более эффективны, чем занятия по вечерам.

Если вы хотите заняться спортом в зале, то от лишнего жира быстро избавят упражнения на подъем тяжестей - такая атлетика сжигает жир и помогает нарастить мышечную массу. А еще - помогает избавиться от жира на животе. Больше мышц - быстрее обмен веществ.