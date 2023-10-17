"Просил помощи у людей": в Ровенской области спасли травмированного собаку

Как обнаружили животное

Прохожие увидели на крыше заброшенного здания пса, который "своим взглядом просил помощи у людей".

Именно в это время по улице в Дубно проезжал автомобиль полицейских, который и остановили студенты.

Когда правоохранители поднялись на крышу, то увидели, что у животного травмирована лапа. На все попытки снять его с крыши реагировал агрессивно и кусался.

На помощь вызвали сотрудников ГСЧС со специальным оборудованием.

"Спецоперация прошла успешно. На прощание, будь то благодарность, собачка таки позволила себя погладить. Когда каждая жизнь важна!" - говорится в сообщении.

Безопасные способы, которые помогут снять животное с дерева

Приманка

Если это ваш кот, попробуйте предложить ему любимое блюдо, при этом звать нужно спокойным голосом. Когда животное питается сухими кормами, то следует громко шуршать пакетом с пищей.

Если на дереве застрял чужой кот, попробуйте предложить ему лакомство для животных.

Уговаривание

Попытайтесь позвать кошку или собаку, но голос должен быть спокоен. Убедитесь, что рядом нет объектов, которые испугают животное.

Отходите от дерева, не торопясь на небольшое расстояние и продолжайте звать. Возможно, питомец пойдет за вами и спуститься с дерева.