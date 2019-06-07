Просила не чіпати дітей: під Полтавою грабіжники знущалися над жінкою

В селі Гребінка Полтавської області сталося жахливе пограбування. Зловмисники проникли в будинок вночі, коли там спала жінка та її двоє маленьких дітей. Деталі розповіли "Факти".

Як встановила поліція, грабіжники готувалися до злочину заздалегідь, так як вибрали той час, коли господаря не було вдома. Йому напередодні зробили цікаву пропозицію по роботі, і він поїхав в Київську область. А його дружина і двоє дітей залишились в будинку одні.

Злочинці зв'язали жінку, почали їй погрожувати розправою з дітьми і били електрошокером. Вони вимагали від неї сказати, де в будинку лежать гроші. Вона просила не чіпати і дітей і віддала всі заощадження та цінні речі, які були в будинку. Впізнати грабіжників було неможливо, так як вони були в масках і рукавичках.

З'ясувалося, що роботу в Київській області чоловікові запропонували не просто так, а він попався на обман зловмисників. Співробітникам правоохоронних органів вдалося вийти на слід грабіжників. Це двоє чоловіків, 29 та 30 років, місцеві жителі. Один з них хороший знайомий потерпілого і раніше разом з ним працював.

Під час обшуку у підозрюваних виявили всі цінності та зброю. Їм оголосили про підозру і заарештували.

Постраждала сім'я вимагає для злочинців покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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