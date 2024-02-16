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Прощай, старость. Нутрициолог назвала три омолаживающих фрукта, которые спасут вашу кожу

Какие продукты помогут остановить старение (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Нутрициолог Кэтрин Данзи, которая работает тренером по здоровью в Институте интегративного питания, назвала три продукта, способных помочь замедлить старение. Они спасут кожу и омолодят ее изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GB News.

Какая еда замедляет старение

По словам нутрициолога, омолаживающим эффектом обладают три популярных продукта. Они способны помочь организму замедлить старение и улучшить качество кожи.

Такими свойствами обладает, в частности, арбуз. Он помогает коже оставаться увлажненной и дает необходимую влагу всему телу. 

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Не менее полезен гранат. В нем содержатся мощные фотохимические вещества, которые помогают сохранять молодость и избавляться от морщин.

"Некоторые исследования показали, что гранаты могут восстанавливать поврежденную кожу и повышать выработку коллагена", - объяснила эксперт.

А третьим продуктом, который поможет остановить старение, оказалось авокадо.В нем содержатся жиры, способные замедлить процессы отмирания клеток.

"Эта уникальная комбинация помогает питать кожу изнутри", - отметила нутрициолог.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие продукты увеличивают выработку эндорфинов.

Кроме этого, недавно стало известно, какие три продукта уничтожают ваш мозг и вызывают деменцию.

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