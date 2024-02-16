Прощай, старость. Нутрициолог назвала три омолаживающих фрукта, которые спасут вашу кожу

Какая еда замедляет старение

По словам нутрициолога, омолаживающим эффектом обладают три популярных продукта. Они способны помочь организму замедлить старение и улучшить качество кожи.

Такими свойствами обладает, в частности, арбуз. Он помогает коже оставаться увлажненной и дает необходимую влагу всему телу.

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Не менее полезен гранат. В нем содержатся мощные фотохимические вещества, которые помогают сохранять молодость и избавляться от морщин.

"Некоторые исследования показали, что гранаты могут восстанавливать поврежденную кожу и повышать выработку коллагена", - объяснила эксперт.

А третьим продуктом, который поможет остановить старение, оказалось авокадо.В нем содержатся жиры, способные замедлить процессы отмирания клеток.

"Эта уникальная комбинация помогает питать кожу изнутри", - отметила нутрициолог.