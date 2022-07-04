Прорив у медицині: вчені винайшли нові ліки від токсоплазмозу

Що виявили вчені

Фахівці кажуть, що токсоплазмоз може мати серйозні наслідки для жінок, які інфікувались під час вагітності, і для всіх тих, у кого порушена імунна система.

Зокрема, ті люди, у яких тяжка форма токсоплазмозу, можуть містити кістозну версію паразита в мозку та м'язовій тканині. Ці кісти викликають серйозні захворювання, особливо у людей із ослабленим імунітетом.

У розробці ліків, які спрямовані на кістозну форму паразита, працювали доктор філософії Метью Гентрі, доктор філософії Крейга Вандера Кооі, імунолог та генетик Чжун-Інь Чжан.

Команда розробила новий препарат, який інгібує TgLaforin з метою запобігання доступу ферментів до паразита та забезпечення його енергією.

Попри те, що існують схвалені препарати для лікування токсоплазмозу, зараз немає терапевтичних засобів, спрямованих на кісткоподібну форму паразита.

За словами вчених, нове відкриття стало можливим завдяки міждисциплінарній співпраці експертів із чотирьох лабораторій.

Роберт Мерфі, доктор філософії, співробітник лабораторій Gentry і Sinai, провів початкові експерименти, які охарактеризували TgLaforin і забезпечили основу для розуміння функції ферменту.

Тяньтянь Чен, аспірант лабораторії Вандера Кооі, створив моделі TgLaforin за допомогою нової програми під назвою AlphaFold2, яка є алгоритмом штучного інтелекту.

Далі вчені використали усю отриману інформацію, у поєднанні з новими хімічними методами, щоб створити першу версію майбутніх ліків проти токсоплазми.

"Я був схвильований, виявивши, що препарат був ефективний проти TgLaforin і перешкоджав, щоб він проявляв свою нормальну активність", - сказав Мерфі.

Майбутня робота цих лабораторій спрямована на тестування препарату на паразитах. Потім команда буде прагнути підвищити його ефективність та селективність, а також адаптувати його хімічні властивості для проведення досліджень на тваринах.

Що відомо про токсоплазмоз

Додамо, що токсоплазмоз - це інфекційне захворювання людини і тварин, яке спричинюють токсоплазми, що характеризується ураженням нервової системи, міокарда та очей, лімфаденопатією, гепатоспленомегалією.

Хвороба зараз є дуже актуальною через те, що вона входить до переліку ВІЛ-асоційованих хвороб та може активізуватися на пізніх стадіях ВІЛ-інфекції, спричинюючи переважно тяжкі ураження у вигляді енцефаліту.