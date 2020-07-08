Прорив у лікуванні ВІЛ: зафіксовано вже три пацієнти, які повністю одужали

Вчені зафіксували вже третій випадок повного одужання від ВІЛ. Ним став 35-річний житель Бразилії. Вже понад рік аналізи показують повну відсутність патогену в його організмі.

Медики надали повну доповідь про результати лікування і розмістили статтю на порталі Naked Scince. Вони пояснюють, що найбільша складність при лікуванні ВІЛ полягає в тому, що вірус вражає клітини крові. Вірус знаходиться в такому стані, що імунна система його просто не впізнає. Все, чого змогли домогтися лікарі за роки боротьби з ВІЛ, це з допомогою медикаментозних засобів стримувати вірус в організмі людини та не давати йому розвиватися.

Доктор Рікардо Діас з Університету Сан-Паулу в Бразилії вирішив піти далі й випробувати новий метод боротьби з хворобою. Він "розбудив" ВІЛ в організмі свого пацієнта і дав можливість імунній системі знищити патоген.

Для цього він використав стандартну трикомпонентну схему антивірусної терапії, а потім додав ще два препарати. Паралельно пацієнт приймав додатково нікотинамід (вітамін В3), який стимулював організм пробуджувати віруси в заражених клітинах і робити їх більш уразливими для імунітету. Протягом року пацієнт отримував таку терапію, а потім повністю припинив лікування. З того моменту в його крові та зразках тканин не були виявлені ні вірусні частинки, ні окремі компоненти вірусу.

"Ми не можемо обшукати весь організм, але по найбільш точними свідченнями, інфікованих клітин немає", - розповів Діас.

Це третій випадок повного лікування від ВІЛ та перший випадок, коли одужання настало за допомогою медикаментів. Два попередніх випадки – пацієнтам зробили трансплантації стовбурових клітин.

Оптимізм медиків поки стриманий, через те, що подібне лікування було призначено ще декільком пацієнтам, але повністю позбавитися від вірусу їм не вдалося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії був зафіксований другий випадок одужання від ВІЛ.