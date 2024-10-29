В пророчествах Ванги и Нострадамуса на 2025 год обнаружили жуткое совпадение

Ванга и Нострадамус жили в разные эпохи и между ними 400 лет, однако они сделали один и тот же прогноз для человечества на 2025 год. Провидцы предупредили, что в 2025 году всю Европу охватит смертоносная война. Разразится ужасный конфликт, который принесет очень печальные последствия.

Пророчество Нострадамуса

Французский астролог и врач XVI века Нострадамус в своих записях оставил послание о "жестоких войнах" в Европе. Он также указал на "древнюю чуму", которая будет "хуже врагов". Эти слова можно трактовать как эпидемию или другую глобальную катастрофу, которая будет сопровождать войну.

Он писал, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокие войны". Пророчества Нострадамуса базировались на астрологических расчетах и он записывал их в небольших стихах - катренах, которые впоследствии объединил в Центурии.

"Черные тучи направятся туда, где восходит солнце. Грядет большое переселение" и "Труднее этот год, чем был предыдущий, для вести, для церкви, которая без Бога идет", - писал он о 2025 году.

Пророчество Ванги

Слепая ясновидящая Ванга, ушедшая в другой мир в 1996 году, предсказала начало Третьей мировой войны в Европе в 2025 году. Она предупредила, что этот конфликт "опустошит" население континента.

Пророчества Ванги достаточно правдивы. Она предсказала атаку 11 сентября в США ("Американские братья упадут после нападения стальных птиц"), а также вторжение России в Украину. Также она предупреждала о Чернобыльской катастрофе в 1986 году, пандемии коронавируса ("Корона будет везде") и гибели принцессы Дианы в 1997 году.

В общем, Ванга оставила предсказания на каждый год до 5079 года - до времени, когда по ее пророчеству, наступит полный конец света.

Однако она утверждала, что Европа перестанет существовать до 2017 года, а это не подтвердилось. По ее словам, территория Европы должна была превратиться в "пустоту, почти полностью лишенную человеческой жизни".

Предсказания могут иметь как прямое, так и переносное значение, поэтому неизвестно, что хотела сказать про 2017 год человечеству провидица.