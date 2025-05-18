"Пророссийский фрик". Украинцы возмущены победой Австрии в финале "Евровидения 2025"

17 мая завершился гранд-финал "Евровидения-2025", а соцсети уже взрываются возмущением. То, что пророссийский артист из Австрии сумел одержать победу, вызвало настоящий шквал критики со стороны украинцев. И хотя борьба была ожесточенной, именно Йоханнес Пич (JJ) сумел получить главный трофей вечера - хрустальный микрофон.
Как реагируют украинцы на такой результат? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Австриец Йоханнес Пич покорил сцену "Евровидения-2025" с песней Wasted Love. Его выступление не оставило равнодушными ни жюри, ни зрителей - в итоге он собрал 438 баллов и одержал победу.
Однако реакция украинцев на такой результат оказалась не слишком однозначной. Часть аудитории действительно восхищалась номером победителя - хвалили его сильный вокал и содержательную композицию, которая, по словам фанов, "пробирает до мурашек".
Но не все украинцы аплодировали победе Йоханнеса Пича стоя. Некоторые восприняли его триумф с гневом - и не из-за самой песни или выступления, а из-за скандальных подробностей из биографии артиста.
Дело в том, что певец открыто признавался: во время работы над Wasted Love его вдохновляла не кто иная, как российская оперная звезда Анна Нетребко - известная фанатка путинского режима.
Йоханнес уже с 2021 года активно следит за ее Instagram, не стесняясь лайков даже под постами с пророссийскими месседжами.
Из-за таких "симпатий" немало украинцев выразили возмущение в соцсетях: мол, голос у парня неплохой, но поддержка путинистов все испортила.
Напомним, после выступления в финале "Евровидения-2025" Йоханнес Пич решил поблагодарить всех, кто, по его словам, вдохновлял его на творчество. Но микрофон ему выключили, поэтому большинство зрителей не услышали, что именно он сказал.
Однако внимательные украинские комментаторы Тимур Мирошниченко и Alyona Alyona все же зафиксировали этот момент.
"Всех поблагодарил: Европе, семье и вдохновительнице (Нетребко - ред)", - поделился Мирошниченко.
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