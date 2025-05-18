"Пророссийский фрик". Украинцы возмущены победой Австрии в финале "Евровидения 2025"

Австриец Йоханнес Пич покорил сцену "Евровидения-2025" с песней Wasted Love. Его выступление не оставило равнодушными ни жюри, ни зрителей - в итоге он собрал 438 баллов и одержал победу.

Однако реакция украинцев на такой результат оказалась не слишком однозначной. Часть аудитории действительно восхищалась номером победителя - хвалили его сильный вокал и содержательную композицию, которая, по словам фанов, "пробирает до мурашек".

А***ний перфоманс. Ще під час того, як оголошували пісні країн, то знала, що буде в топах, бо хто ще як не Австрія висуне оперного співака на “Євробачення”

Якщо виключити політичний контекст і наявність дурної країни, яка псує репутацію людям, Австрія - це вишка. Це просто вокал, який рідко зустрінеш. І я сподіваюсь, що виконавець змінить свою думку. Але не перестане співати.

Австрія виграла. Дійсно достойний вокал і голос

Я рада все-таки, що перемогла Австрія, бо номер дійсно був дуже хорошим і потужним, він цього заслужив

Раптом хтось не розуміє чому виграла Австрія: JJ співає про невзаємні почуття - абсолютно універсальний досвід, який знаходить відгук в інших через драматичний нерв самої пісні, плюс неймовірний вокал. Це шалене комбо, тому і перемога

Но не все украинцы аплодировали победе Йоханнеса Пича стоя. Некоторые восприняли его триумф с гневом - и не из-за самой песни или выступления, а из-за скандальных подробностей из биографии артиста.

Дело в том, что певец открыто признавался: во время работы над Wasted Love его вдохновляла не кто иная, как российская оперная звезда Анна Нетребко - известная фанатка путинского режима.

Йоханнес уже с 2021 года активно следит за ее Instagram, не стесняясь лайков даже под постами с пророссийскими месседжами. JJ(фото: Corinne Cumming/EBU)

Из-за таких "симпатий" немало украинцев выразили возмущение в соцсетях: мол, голос у парня неплохой, но поддержка путинистов все испортила.

Їду в аеропорт, ні*ера не спала, потяг затримується, ввечері нічна зміна, Австрія все ще переможець. Добрий ранок

І наступного року Австрія покличе Нетрєбко співати дуетом

Європа просто боялася знову образити австрійського митця? (щоб двічі на одні граблі не ставати)

Австрія - це країна-гній, як і їх конкурсант. Вони 100% будуть пушити, щоб Росію повернули в “Євробачення” наступного року, і ми маємо зробити все, щоб цього не сталось

Австрія - ї*учий ти плагіат на Одіссея на цьому саморобного плоту. Бажаю тобі загубитися десь в океані.Не “Євробачення”, а суцільне розчарування, аж цигарку хочеться, а я ніколи не курила

Перемогу на “Євробаченні-2025” здобула Австрія. Переміг виконавець, який надихався російською оперною співачкою, яка підтримує геноцид українського народу. НА*УЙ “ЄВРОБАЧЕННЯ”! ВИБАЧТЕ!

Напомним, после выступления в финале "Евровидения-2025" Йоханнес Пич решил поблагодарить всех, кто, по его словам, вдохновлял его на творчество. Но микрофон ему выключили, поэтому большинство зрителей не услышали, что именно он сказал.

Однако внимательные украинские комментаторы Тимур Мирошниченко и Alyona Alyona все же зафиксировали этот момент.

"Всех поблагодарил: Европе, семье и вдохновительнице (Нетребко - ред)", - поделился Мирошниченко.