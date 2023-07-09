Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развития

Предиабет - это уже болезнь?

Врач отмечает, что термин "предиабет" не является медицинским и вместо него врачи обычно указывают "нарушении гликемии натощак" и "нарушение толерантности к углеводам". Но по факту, это состояние, когда у человека уже есть повышенный уровень сахара в крови, но он ниже рекомендованного порога для диагноза "диабет". И это состояние - в одном шаге от болезни.

Нормы сахара в крови из вены составляют 6,0 ммоль/л. Если показатель колеблется от 6,1 ммоль/л до 7 ммоль/л, то врачи диагностируют нарушение гликемии натощак.

Если показатель от 7,8 ммоль/л до 11,1 ммоль/л при изменении сахара после еды, то это - нарушение толерантности к углеводам.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует ставить диагноз "предиабет", когда сахар натощак составляет от 5,6 ммоль/л. Но для четкого диагноза нужно использовать не только этот показатель.

Почему появляется предиабет

На уровень сахара в крови может влиять множество факторов - от неправильного образа жизни и низкой физической активности до дефицита сна. Также диабет передается по наследству, и людям, у которых родственники страдают этим заболеванием, нужно внимательно относиться ко всем предвестникам.

Что влияет на развите предиабета

Сопутствующие заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые и т.д)

Прием некоторых медикаментов

Стресс

Симптомы предиабета

Чувствуете голод и жажду больше обычного

Частые походы в туалет

Избыточный вес и ожирение

Чувствуете, что ваша производительность упала

Раны заживают намного медленнее

Первые симптомы предиабета, как и диабета очень слабо выражены и люди на них не обращают внимание. Изменения могут обнаружить случайно во время анализа крови на сахар. Или при лечении другого заболевания. При обнаружении предиабета в начальной стадии есть все шансы затормозить развитие болезни или ее избежать.

Как не допустить развитие диабета

Главный и первый шаг - изменить образ жизни. Нужно сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, нормализация сна и отказ от вредных привычек, в частности - алкоголя и курения.

При обнаружении предиабета этих мер бывает достаточно, чтобы остановить развитие болезни. Иногда врач может назначить дополнительные препараты.