Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развития

Диабет - тяжелое и сложное заболевание, которым страдают люди во всем мире. По данным ВОЗ, за последние 40 лет диагноз диабет стали ставить в два раза чаще и от этого заболевания страдают абсолютно все - от маленьких детей до пожилых людей.
Предотвратить диабет можно, если обратить внимание на первые симптомы развития заболевания.
Что такое предиабет и как можно остановить процесс развития болезни, рассказала эндокринолог Дина Крылова.
Врач отмечает, что термин "предиабет" не является медицинским и вместо него врачи обычно указывают "нарушении гликемии натощак" и "нарушение толерантности к углеводам". Но по факту, это состояние, когда у человека уже есть повышенный уровень сахара в крови, но он ниже рекомендованного порога для диагноза "диабет". И это состояние - в одном шаге от болезни.
Нормы сахара в крови из вены составляют 6,0 ммоль/л. Если показатель колеблется от 6,1 ммоль/л до 7 ммоль/л, то врачи диагностируют нарушение гликемии натощак.
Если показатель от 7,8 ммоль/л до 11,1 ммоль/л при изменении сахара после еды, то это - нарушение толерантности к углеводам.
Американская диабетическая ассоциация рекомендует ставить диагноз "предиабет", когда сахар натощак составляет от 5,6 ммоль/л. Но для четкого диагноза нужно использовать не только этот показатель.
На уровень сахара в крови может влиять множество факторов - от неправильного образа жизни и низкой физической активности до дефицита сна. Также диабет передается по наследству, и людям, у которых родственники страдают этим заболеванием, нужно внимательно относиться ко всем предвестникам.
Что влияет на развите предиабета
Первые симптомы предиабета, как и диабета очень слабо выражены и люди на них не обращают внимание. Изменения могут обнаружить случайно во время анализа крови на сахар. Или при лечении другого заболевания. При обнаружении предиабета в начальной стадии есть все шансы затормозить развитие болезни или ее избежать.
Главный и первый шаг - изменить образ жизни. Нужно сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, нормализация сна и отказ от вредных привычек, в частности - алкоголя и курения.
При обнаружении предиабета этих мер бывает достаточно, чтобы остановить развитие болезни. Иногда врач может назначить дополнительные препараты.
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