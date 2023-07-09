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Не пропустите эти симптомы! Как распознать диабет за шаг до его развития

Как вовремя распознать первые признаки диабета (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Диабет - тяжелое и сложное заболевание, которым страдают люди во всем мире. По данным ВОЗ, за последние 40 лет диагноз диабет стали ставить в два раза чаще и от этого заболевания страдают абсолютно все - от маленьких детей до пожилых людей.

Предотвратить диабет можно, если обратить внимание на первые симптомы развития заболевания.

Что такое предиабет и как можно остановить процесс развития болезни, рассказала эндокринолог Дина Крылова.

Предиабет - это уже болезнь?

Врач отмечает, что термин "предиабет" не является медицинским и вместо него врачи обычно указывают "нарушении гликемии натощак" и "нарушение толерантности к углеводам". Но по факту, это состояние, когда у человека уже есть повышенный уровень сахара в крови, но он ниже рекомендованного порога для диагноза "диабет". И это состояние - в одном шаге от болезни.

Нормы сахара в крови из вены составляют 6,0 ммоль/л. Если показатель колеблется от 6,1 ммоль/л до 7 ммоль/л, то врачи диагностируют нарушение гликемии натощак.

Если показатель от 7,8 ммоль/л до 11,1 ммоль/л при изменении сахара после еды, то это - нарушение толерантности к углеводам.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует ставить диагноз "предиабет", когда сахар натощак составляет от 5,6 ммоль/л. Но для четкого диагноза нужно использовать не только этот показатель.

Почему появляется предиабет

На уровень сахара в крови может влиять множество факторов - от неправильного образа жизни и низкой физической активности до дефицита сна. Также диабет передается по наследству, и людям, у которых родственники страдают этим заболеванием, нужно внимательно относиться ко всем предвестникам.

Что влияет на развите предиабета

  • Сопутствующие заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые и т.д)
  • Прием некоторых медикаментов
  • Стресс

Симптомы предиабета

  • Чувствуете голод и жажду больше обычного
  • Частые походы в туалет
  • Избыточный вес и ожирение
  • Чувствуете, что ваша производительность упала
  • Раны заживают намного медленнее

Первые симптомы предиабета, как и диабета очень слабо выражены и люди на них не обращают внимание. Изменения могут обнаружить случайно во время анализа крови на сахар. Или при лечении другого заболевания. При обнаружении предиабета в начальной стадии есть все шансы затормозить развитие болезни или ее избежать.

Как не допустить развитие диабета

Главный и первый шаг - изменить образ жизни. Нужно сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, нормализация сна и отказ от вредных привычек, в частности - алкоголя и курения.

При обнаружении предиабета этих мер бывает достаточно, чтобы остановить развитие болезни. Иногда врач может назначить дополнительные препараты.

Кстати, ранее мы писали о том, какие анализы нужно сдавать ежегодно, чтобы избежать болезней.

А еще рассказывали о том, что в НСЗУ сделали важное заявление о лекарствах для украинцев с диабетом.

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