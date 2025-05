Пропустишь - пожалеешь: события мая в Киеве, которые сделают твои вечера незабываемыми

Расписание ближайших событий Pepper's Club

1, 8, 15, 22 и 29 мая: благотворительный концерт #НаШапку

#НаШапку - серия благотворительных концертов, где талантливые музыканты и художники собирают средства для фонда "СВОИ", который помогает покупать костные импланты для раненых. Команда БФ также поддерживает больницы и паллиативных больных Украины.

1 мая: Дмитрий Моргунов - ветеран, шоумен, певец и основатель City Quiz. В свой день рождения он выходит на сцену Pepper's Club, чтобы собрать средства для побратимов.

8 мая: KÓRNEL - selfmade артист с правдивым голосом. Его песни - о мужестве и чувствительности, о любви без фальши.

15 мая: группа LUIKU - музыкальный ритуал радости, который исцеляет. Дмитрий Ципердюк ("Dazzle Dreams") смешивает транскарпатские корни с цыганским дэнсом и восточными ритмами.

29 мая: School Bands Battle в Pepper's Club: на сцене школьные группы-победители - Namskazaly (Гадяч) и Contra Bass (Винница). Они играют, чтобы жили те, кто защищает их детство. Благотворительный концерт памяти Владимира Бульбы.

На события действует свободный вход, во время мероприятий организаторы собирают донаты и проводят аукционы.

3 мая: открытие мотосезона 2025

Благотворительное мероприятие посвящено сбору средств для байкеров-военнослужащих. В программе - мотопробег, живые выступления Pentagon и Жени Галича, аукцион, видеосвязь с фронтом, поздравления от УАМ и ДШВ. Участие бесплатное - событие объединит мотосообщество, ветеранов, волонтеров и всех, кто поддерживает ВСУ.

4, 11 и 18 мая: шоу серии "Королі Трібʼютів"

Каждое воскресенье в Pepper's Club проходят концерты в рамках серии "Королі Трібʼютів". Вживую звучат лучшие хиты легендарных мировых артистов в исполнении украинских музыкантов. Это возможность услышать и почувствовать музыку, которая сформировала целые поколения, провести время с другими меломанами, зарядиться драйвом и хорошим настроением. Вход свободный.

4 мая: группа Fireboll сыграет трибьют Depeche Mode

11 мая: Pentagon с трибьют-программой Оззи Озборна.

18 мая: ToSee с трибьютом Pink

5 мая: шоу "Пашина 20. Битва імен"

Офлайн-формат любимого хит-парада, возглавляемого Павлом Шилько, на этот раз на тему - Eurovision Special Edition. Прозвучат знаковые хиты международного конкурса в живом исполнении украинских артистов. Музыкальная битва, участие зрителей в выборе победителя и увлекательные истории от DJ Паши создадут атмосферу настоящего музыкального шоу.

6, 13, 20 и 27 мая: интеллектуальная игра "Бам Quiz"

Серия драйвовых игр БАМ QUIZ - паб-интеллектуальное развлечение, которое проходит каждый вторник в Pepper's Club. Организаторы приглашают команды и индивидуальных участников. В программе вечера 8 раундов на знания, эрудицию и логику, интересные вопросы, горячие истории, подарки и море положительных эмоций.

7 мая: группа БІШАРП

Альтернативный рок с бешеной энергией, здоровым сарказмом и безупречным стилем - именно так звучит то, что они делают. Их концерты - это хаос в лучшем смысле: бешеные фанаты, ломка шаблонов и полное отсутствие равнодушия.

12 мая: Pepper's Jam

Вечер музыкальной импровизации, который проводит известный украинский гитарист Андрей Кудасов. Каждый гость вечера может стать участником, можно приходить со своими инструментами и приобщиться к созданию музыки. Профессионалы и любители играют хиты рока, блюза, рок-н-ролла, попа и других жанров. Участие в событии бесплатное как для гостей, так и для участников.

14 мая: концерт Максима Бородина

Романтический вечер с Максимом Бородиным - хиты, ставшие саундтреками влюбленных сердец, и премьеры из будущего альбома. Его песни - о нежности, искренности и силе чувств, а каждое выступление - это диалог сердец в самых теплых аккордах.

21 мая: Yurcash

Сольный концерт группы Yurcash - событие для тех, кто ищет честную музыку без компромиссов. Их песни - это самоирония, откровенность и рок, говорящий о самом важном. В программе - хиты "Менуети", "Жовтий скотч", "Мойдодир" и другие.





Также в мае в Pepper's Club: джаз, блюз, трибьюты и танцы со свободным входом

2 и 3 мая вечер живой музыки и зажигательных танцев от No Comments и Pentagon. 9 и 10 мая драйвовая программа от F.L.I.R.T. и Tokyo. 16 и 17 мая калейдоскоп хитов от групп Jolly и Kri & Roma. 24 и 25 мая - музыкальный уикенд ко Дню Киева с группами Real и No Comments.

Расписание ближайших событий Сaribbean Club

2, 23 и 30 мая: мюзикл в формате динер-шоу - Варьете "Рояль"

Варьете "Рояль" - единственное клубное шоу, которое уже более 5 лет обольщает публику в Caribbean Club, разжигает воображение и растворяет границы между танцем и соблазном. Постановки от хореографов "Танцев со звездами", звездная вокалистка Lida Lee и шоу, которое оставляет след в каждом взгляде. В стоимости билета посещение выступления и напиток (бутылка просекко / вина на двоих).

Гостями шоу уже стали десятки украинских артистов, в частности: Олег "Фагот" Михайлюта, Евгений Галич, Олег Скрипка, Евгений Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

3, 7, 10, 21, 24, 28 и 31 мая: спектакли театра "Чорний Квадрат"

Театр "Чорний Квадрат" начал свой путь в 1991 году - независимый, смелый и всегда современный. Уже более десяти лет он еженедельно дарит яркие эмоции гостям. Каждую среду вечером и каждую субботу днем - спектакли, которые удивляют, провоцируют и не оставляют равнодушными.

Расписание ближайших спектаклей:

3 мая - "Гола правда"

7 мая - "Ніколи не дзвони мені, кохана"

10 мая - "Не всі люблять порно"

21 мая - "Хто кого хоче… ?"

24 мая - "Щастя завжди поруч"

28 мая - "Дві смужки або подвійна суцільна любові"

31 мая - "21 хвилина до та після сексу".

3, 10, 17, 24 и 31 мая: Caribbean Disco Party

Зажигательная атмосфера и бешеные ритмы - это танцевальные вечеринки Caribbean Disco Party. Живая энергия кавер-групп Tokyo, No Comments, Real Band, F.L.I.R.T. И неизменный DJ Mustafaev с миксом самых горячих хитов для танцев без остановки.

4 мая: Вечер сальсы и тимбы с группой Dislocados

Первый украинский сальса-оркестр Dislocados представит шоу Cuban Heat: The Night of Salsa and Timba - событие в сотрудничестве с Timba Fest. Живое выступление, танцевальные интерактивы и кубинские ритмы в сочетании с украинской энергией откроют серию празднований 20-летия группы.

11 мая: "Неймовірне Jazz Show"

Это танцевально-музыкальный спектакль от Театра "Різні" и The Jazzy Sisters. История компании друзей, которые отправляются в Хэмптон, превращается в водоворот страстей, бродвейских хитов и джазовых ритмов 30-40-х годов.

14 мая: Sex Improv

Шоу SEX Improv от Kvadrat шоу - комедийная импровизация, где зрители становятся создателями спектакля. Участие в шоу примут мастера театра "Черный квадрат" - Ирина Гатун, Сергей Федорчук, Павел Русов, Евгений Амарица.

15 мая: благотворительный стендап "УДАчники"

Вечер юмора с яркими стендап-комиками, где каждый билет = донат для аэроразведки. На сцене - Василий Байдак, Женя Коротков, Александр Качура, Юра Коломиец. 100% прибыли будет направлено на сбор средств для аэроразведки Украинской Добровольческой Армии.

16 мая: Весенний джазовый концерт музыки Фрэнка Синатры

Kyiv Jazz Quintet подарит вечер легендарных мелодий в изящных аранжировках и атмосфере романтического джаза. В программе - "Strangers in the Night", "Fly Me to the Moon", "My Way", "New York, New York" и другие классические хиты.

17 мая: Сольный спектакль Ирины Гатун

"Ирина - о себе... о вас... и о времени!" - спектакль-беседа в форме stand-up монолога с Ириной Гатун, который превращается в искреннюю исповедь о жизни, любви, предательстве и всем, что нас окружает. Зрителей ждет тонкий юмор, глубокие эмоции, музыка и вечная поэзия. Это спектакль, который заставит и смеяться, и растрогаться.

22 мая: Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Удивительный музыкальный перформанс, где джаз переплетается с историями, импровизацией и живыми эмоциями. Гостей ожидает выступление легендарного Алексея Когана - одного из самых известных популяризаторов джаза в Украине - в сопровождении мастерских музыкантов Jazz in Kyiv Band.

1 июня: концерт группы Future Culture

Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025" - сыграют свой первый большой сольный концерт в Киеве. Их музыка - сочетание неосоула, фанка, хип-хопа, R'n'B и джазовой свободы, а выступления - это всегда живой процесс, рождающийся в моменте. В программе также - специальные гости: Sestra Blyznyuchka, Psionic Arc, Oi Fusk.