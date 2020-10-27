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Якщо у вас пропав нюх при COVID-19: доктор розповів, що робити

Автор: Людмила Жукова

Лікар розповів, що робити, якщо у вас пропав нюх при COVID-19

При коронавірусі неспецифічним симптомом є втрата нюху. При цьому людина не відчуває ні смаку, ні запаху. З такою проблемою стикаються дуже багато хворих і всіх хвилює питання, як же відновити нюх. Доктор Тарас Жиравецький повідомив, що повністю нюх може відновитися через кілька місяців. Медик попереджає, не варто приймати незрозумілі ліки для вирішення цієї проблеми, вони можуть просто нашкодити.

"Поява нюху після COVID-19 може бути тривалою, вона може не повертатися кілька місяців. Тяжкість захворювання, можливі ускладнення не мають ніякого відношення до відновлення або не відновлення нюху при вірусі. Не потрібно намагатися прискорити відновлення нюху "фуфломіцинами" або імуностимуляторами, це може вам нашкодити!" - зазначив Жиравецький на Facebook.

За словами доктора, нюх зникає при коронавірусі через поразку в центральній нервовій системі.

"Іноді спотворюється і смак їжі. Якщо у Вас алергічний риніт і ви користуєтеся різними краплями для носа, це також може сприяти ослабленню нюху", - написав лікар.

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Жиравецький ще раз нагадав, що відновлення нюху процес довгий, не варто запитувати медиків, коли ж воно повністю стане як колись. Залишається тільки одне - чекати.

"Вони (медики - Ред.) дійсно не знають, але воно все-таки на 100% відновиться, це питання часу і часом дійсно декількох місяців, тому не переживайте і не панікуйте", - порадив Жиравецький.

Як ми писали раніше, доктор Комаровський жорстко розкритикував заходи безпеки з коронавірусом в школах і дитячих садах.

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