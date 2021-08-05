Пропагандистка Скабєєва відзначилася новою маячнею: гопак Беленюка - це "москальська присядка"

Крім того, топ-пропагандистка РФ у своєму спічі висловилася про неукраїнське походження спортсмена і колишнього народного депутата, а ще раптово знайшла "зраду".

"Борець Жан Беленюк здобув для своєї, нехай і не історичної, але все-таки батьківщини - України першу золоту медаль. На радощах 30-річний чорношкірий спортсмен пустився в танок", - сказала Скабєєва.

Ведуча на росТБ заявила з посиланням на якихось знавців хореографії, що Беленюк нібито танцював не гопак, а якусь "москальську присядку". Це, озвучила думку "журналістка", нібито створить для українця проблеми та претензії після повернення додому в Україну.

"...Хоча без "зради" не обійшлося. Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк видав не традиційний український гопак, а пустився в москальську присядку. Так що на батьківщині можуть виникнути питаннячка", - сказала Скабєєва.

Пропагандистка переконана, що тепер "так чи інакше, Беленюку до Києва повертатися небезпечно".

Відео: Беленюк станцював гопак після перемоги на Олімпіаді 2020