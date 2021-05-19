Пропагандистка Скабєєва зганьбилася новим фейком про Україну: "на Донбас йде ЛГБТ-колонна"

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабєєва видала новий фейк про Україну, мовлял, Володимир Зеленський за порадою американців вирішив провести ЛГБТ-парад на Донбасі.
Відповідне відео тепер гуляє соцмережою Twitter.
За словами пропагандистки Путіна, президентові України така ідея прийшла з подачі американського колеги Джо Байдена.
"На Донбас відправляються колони українських гомосексуалістів", - таку заяву з абсолютно серйозним виразом обличчя зробила Скабєєва в ефірі центрального каналу "Росія 1".
За словами "журналістки", пораду організувати ЛГБТ-парад на Донбасі дала Зеленському "Американська рада з деокупації".
"Гей-паради вриваються на схід України і це не жарт... Байден порадив провести на Донбасі гомосексуальну ходу. Без агентства США з міжнародного розвитку подібна гей-атака, або гей-ініціатива на Донбасі була б неможлива. Тепер американці дали зелене світло. На Донбас відправляються колони українських гомосексуалістів. Неясним залишається один момент. Яким місцем вперед підуть всі ці ЛГБТ-активісти", - заявила вона.
Відео: Скабєєва відзначилася черговим фейком про Україну (twitter.com/KyivPride)
Раніше ми писали, що в Росії зганьбилися з фейком про терориста з Луцька.