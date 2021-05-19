RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Пропагандистка Скабєєва зганьбилася новим фейком про Україну: "на Донбас йде ЛГБТ-колонна"

Автор: Світлана Мащенко

Топ-пропагандистка РФ Ольга Скабєєва видала новий фейк про Україну, мовлял, Володимир Зеленський за порадою американців вирішив провести ЛГБТ-парад на Донбасі.

Відповідне відео тепер гуляє соцмережою Twitter.

За словами пропагандистки Путіна, президентові України така ідея прийшла з подачі американського колеги Джо Байдена.

"На Донбас відправляються колони українських гомосексуалістів", - таку заяву з абсолютно серйозним виразом обличчя зробила Скабєєва в ефірі центрального каналу "Росія 1".

За словами "журналістки", пораду організувати ЛГБТ-парад на Донбасі дала Зеленському "Американська рада з деокупації".

"Гей-паради вриваються на схід України і це не жарт... Байден порадив провести на Донбасі гомосексуальну ходу. Без агентства США з міжнародного розвитку подібна гей-атака, або гей-ініціатива на Донбасі була б неможлива. Тепер американці дали зелене світло. На Донбас відправляються колони українських гомосексуалістів. Неясним залишається один момент. Яким місцем вперед підуть всі ці ЛГБТ-активісти", - заявила вона.

Відео: Скабєєва відзначилася черговим фейком про Україну (twitter.com/KyivPride)

Раніше ми писали, що в Росії зганьбилися з фейком про терориста з Луцька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЛГБТ