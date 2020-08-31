Вдарив викруткою: під Дніпром екс-депутат напав на 16-річного підлітка

У п'ятницю, 28 серпня, в селі Орловщина Дніпропетровської області колишній народний депутат вдарив викруткою 16-річного підлітка. Інцидент стався прямо на подвір'ї місцевої школи.

Такі дії чоловіка були викликані під час раптово виниклих неприязних відносин. Про це розповіли у групі "Орлівщинські байки" в Facebook.

Викрутка пронизала тіло неповнолітнього в двох сантиметрах від лівої нирки і потрапила в кістку. Якби викрутка потрапила в орган, то хлопець міг би стати інвалідом. Лікарі надали потерпілому всю необхідну допомогу і його життю нічого не загрожує.

Фото, на якому видно поранення в боці підлітка, можна подивитися за цим посиланням.

Агресивним чоловіком виявився шкільний сторож, який раніше був викладачем військової підготовки та депутатом Орловщинскої сільської ради. У 2012 році його судили за шахрайство і вимагання 362 500 доларів. Зараз справу продовжують розглядати в Ленінському суді Дніпра.

Місцеві жителі говорять про те, що конфлікт стався через те, що хлопець із другом каталися на мотоциклі біля шкільного стадіону. В коментарях люди також пишуть, що інцидент стався біля головного входу в школу.

Зараз поліція проводить досудове розслідування за фактом нападу на підлітка.

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