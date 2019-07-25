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Проламана голова і ножові поранення: під Дніпром по-звірячому вбили 19-річну дівчину

STYLERЖиття    25.07.2019 - 20:33
Проламана голова і ножові поранення: під Дніпром по-звірячому вбили 19-річну дівчину
Колаж (РБК-Україна)

У фатальну ніч дівчина планувала з кимось зустрітися

Під Дніпром знайшли по-звірячому вбиту 19-річну дівчину. Напередодні її оголосили в розшук, бо вона не прийшла додому ночувати. Трагедія сталася 23 липня, саме в той день пропала Андріана Козинець. Як повідомляє "Інформатор", дівчина ввечері вирушила гуляти, близько другої ночі її підвозили додому знайомі, але машина заглохла і автомобіль зупинився серед поля. В той момент Андріана зникла.

Друзі дівчини розповіли, що в той вечір вона активно з кимось переписувалася, можливо планувала піти на побачення з новим знайомим.

Родичі забили тривогу і подали заяву в поліцію про зникнення дівчини.

"Сьогодні вранці в поліцію надійшла заява щодо зниклої без вести жительки села Спаське. З часом її вбиту знайшли в лісосмузі зі слідами насильницької смерті. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства", — повідомили в прес-службі поліції.

Проламана голова і ножові поранення: під Дніпром по-звірячому вбили 19-річну дівчинуІлюстративне фото (dp.informator.ua)

Андріану знайшли мертвою в лісопосадці за селом. У неї була проломлена голова, на тілі виявлено численні ножові поранення.

Зараз поліція почала розслідування жахливого вбивства, всі деталі будуть з'ясовані пізніше.

Як ми раніше писали, у Києві жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її знайшли у квартирі, яка була вся в крові. Копи оперативно вийшли на слід вбивці і затримали підозрюваного по цій справі. Ним виявився 18-річний хлопець, мешканець Полтави. Саме там його і затримали поліцейські.

Як раніше ми писали, поліція знайшла чоловіка, який напав на жінку та намагався її втопити на Русанівці. Городянина з дуже неадекватною поведінкою знайшли раніше, він ходив по вулицях оголеним і чіплявся до жінок.

 

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