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Проламана голова та ножові поранення: нові подробиці звірячого вбивства під Дніпром

STYLERЖиття    26.07.2019 - 14:48
Проламана голова та ножові поранення: нові подробиці звірячого вбивства під Дніпром
19-річну дівчину жорстоко вбили під Дніпром (фото: колаж РБК-Україна)

Правоохоронним органам вдалося знайти вбивцю дівчини

25 липня в лісопосадці за селом Спаське (Дніпропетровська область) виявили бездиханне тіло дівчини, яку до цього дві доби безуспішно намагалися розшукати. Про це повідомляє Інформатор.

19-річна Андріана Козинець перестала виходити на зв'язок 23 липня. В той день вона поїхала гуляти зі своїм другом, але обіцяла не повертатися пізно, оскільки на наступний день їй потрібно було на роботу.

 

Під Дніпром жорстоко вбили 19-річну дівчину (фото: dp.informator.ua)

Вранці батьки забили на сполох, адже до того часу дочка ще не повернулася і на телефонні дзвінки не відповідала. Тоді батьки зв'язалися з другом, з яким вийшла на прогулянку дівчина.

Хлопець розповів, що на півдорозі додому в нього зламалася машина і дівчина вирішила дійти пішки, щоб встигнути виспатися і вранці не запізнитися на зміну. А коли автомобіль все ж таки вдалося завести і поїхати, хлопець її вже не зміг відшукати.

Також є версія, що по дорозі додому між молодими людьми виник конфлікт і 21-річний хлопець побив дівчину металевим ключем, після чого завдав кілька ударів ножем у груди і кинув тіло в заростях. До речі, батьки подібну версію заперечують.

Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність за частиною 1 статті 115. За злочин вбивцю можуть позбавити волі від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що у Києві жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її знайшли у квартирі, яка була вся в крові. Копи оперативно вийшли на слід вбивці і затримали підозрюваного по цій справі. 

Як раніше ми писали, поліція знайшла чоловіка, який напав на жінку та намагався її втопити на Русанівці.

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